США выделяют более $215 миллионов для ускорения производства Javelin, Stinger и ракет для HIMARS

15 апреля, 14:11
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В ВСУ призвали Запад поставлять Украине больше зенитных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger (Фото:REUTERS / Violeta Santos Moura)

В ВСУ призвали Запад поставлять Украине больше зенитных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger (Фото:REUTERS / Violeta Santos Moura)

Минобороны США заключило с производителем ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne соглашение на 215,6 миллиона долларов на расширение и модернизацию предприятий этой компании.

Как сообщается на сайте Пентагона, эти средства будут направлены на консолидацию производственных линий, закупку оборудования, создание систем обработки данных и увеличение скорости производства и поставок ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и управляемых ракет GMLRS, которыми стреляет РСЗО HIMARS.

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Отмечается, что эта работа была профинансирована программой дополнительных ассигнований для Украины.

Модернизация завода Aerojet Rocketdyne позволит Пентагону быстрее пополнять и собственные запасы боеприпасов.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Javelin Война России против Украины Stinger РСЗО HIMARS

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