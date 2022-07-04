Британия хочет вслед за Канадой конфисковать российские активы для передачи Украине

4 июля, 06:11
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна хочет последовать примеру Канады и конфисковать российские активы для передачи их Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

«Я поддерживаю такую концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — заявила Трасс.

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Глава МИД подчеркнула, что такое решение не обязательно будет требовать голосования в парламенте.

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Сенат Канады 24 июня поддержал возможность конфискации российских активов.

Парламентарии приняли поданный премьер-министром Джастином Трюдо бюджет, который включает двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами и право конфисковывать и продавать активы, замороженные после полномасштабного вторжения России в Украину. 450-страничный законопроект станет законом после формальной королевской санкции.

Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора. Он подчеркивал, что Украина работает над тем, чтобы Россия компенсировала все уничтоженное в нашей стране.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Великобритания Канада Конфискация Война в Украине Лиз Трасс Война России против Украины

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