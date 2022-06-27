«Героям слава!»: Трюдо и Джонсон на полях саммита G7 записали обращение к украинцам — видео

27 июня, 13:07
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Джастин Трюдо и Борис Джонсонназвали борьбу украинцев с РФ «героической» (Фото:Скриншот видео НВ)

Джастин Трюдо и Борис Джонсонназвали борьбу украинцев с РФ «героической» (Фото:Скриншот видео НВ)

Глава британского правительства Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратились к украинскому народу.

Соответствующее видео они записали на полях саммита стран G7 в Германии, отметив свое сожаление в связи с тем, что президент Владимир Зеленский не смог принять участия в данном мероприятии.

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В своем обращении лидеры двух стран подтвердили свою нерушимую поддержку украинцам, которые, несмотря на российское вторжение, продолжают проявлять истинный героизм.

«Мы стоим с вами и придерживаемся курса. Слава Украине! Героям слава!», — подытожили Джонсон и Трюдо.

Саммит Большой семерки (Великобритания, США, Канада, Япония, Италия, Франция, Германия) стартовал в баварском замке Эльмау 26 июня.

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https://www.youtube.com/watch?v=jaQWUOy_q68

По итогам первого дня страны G7 обязались продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь в войне с РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Большая семерка Канада Борис Джонсон G7 Владимир Зеленский Джастин Трюдо Война России против Украины

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