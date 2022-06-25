Первый прецедент. Парламент Канады одобрил конфискацию российских активов и возможность их передачи Украине 25 июня, 01:04 Цей матеріал також доступний українською Парламент Канады одобрил законопроект, который позволяет передать другой стране замороженные активы (Фото:Tom Carnegie/Unsplash)

Сенат Канады в пятницу, 24 июня, поддержал возможность конфискации российских активов, сообщает агентство Reuters.

Парламентарии приняли поданный премьер-министром Джастином Трюдо бюджет, который включает двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами и право конфисковывать и продавать активы, замороженные после полномасштабного вторжения России в Украину. 450-страничный законопроект станет законом после формальной королевской санкции.



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В тексте документа сказано, что министр иностранных дел Канады может договориться с иностранным государством об использовании замороженных активов, находящихся на территории страны, для:

восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности;



восстановления международного мира и безопасности;

компенсации пострадавшим от грубого нарушения международного мира и безопасности, грубого и систематического нарушения прав человека или масштабной коррупции.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Facebook, что канадский закон фактически создаст первый прецедент такого законодательства в мире:

«Надеюсь на его надлежащую имплементацию. Это очень важно, ведь не налогоплательщики демократических стран должны платить за войну и за восстановление после войны. За это все должно заплатить Россия как агрессор!».

Ранее министр финансов Канады Христя Фриланд сообщала, что в ближайшее время парламент страны может принять закон, который предусматривает возможность заморозки и конфискации подсанкционных активов. Во время пресс-конференции она отметила, что такой шаг важен для восстановления Украины.

Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора. Он подчеркивал, что Украина работает над тем, чтобы Россия компенсировала все уничтоженное в нашей стране.

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