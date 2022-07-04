Британия войдет в набсовет по восстановлению Украины и примет специальную конференцию
Флаг Великобритании и Биг Бен в Лондоне (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в следующем году ее страна проведет конференцию URC2022, которая будет посвящено восстановлению Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Также Британия войдет в наблюдательный совет, который будет координировать усилия союзников по восстановлению Украины.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что на конференции в швейцарском городе Лугано, которая состоится 4—5 июля, представят план восстановления Украины, который может привлечь сотни миллиардов долларов.
Bloomberg сообщает, что официальные лица Евросоюза заявили о внесении для реализации плана по восстановлению Украины 500 млрд евро (523 миллиарда долларов).
2 июля президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении анонсировал масштабное международное мероприятие в Лугано (Швейцария) в понедельник, 4 июля, которое будет посвящено восстановлению Украины. По словам президента, нужно не только восстановить все, что разрушили россияне, но и «создать новую основу для нашей жизни». Для этого понадобятся миллиарды, новые технологии, институты и реформы, подчеркнул он.
Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что на восстановление Украины после полномасштабной войны может потребоваться от 750 млрд до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов).
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