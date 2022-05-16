«Исчезнет, как субъект». Существующие сценарии и проблемы выплаты россиянами репараций Украины — интервью с юристом-международником 16 мая, 23:44 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские флаги 13 мая 2022 года на руинах дома культуры в Дергачах Харьковской области (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В случае, если по результатам войны Россия превратится в другой субъект международно-правовых отношений — могут возникнуть проблемы с получением Украиной от Москвы репараций, рассказал в эфире Радио НВ Борис Бабин, юрист-международник.

— Была уже фраза, что независимо от того, что Россия признает или не признает, у Украины есть план Б, как взыскать деньги в виде репараций для восстановления поврежденных украинских городов и поселков для оплаты того, какой ущерб нанесла нам РФ. Что это может быть за план Б?

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— Сразу хотелось бы отметить, что все эти игры с красивыми словами типа капитуляция, которые кто-то употребляет, в первую очередь это низкая квалификация всех этих дипломатов. То есть закрытый вопрос, потому что мы понимаем, что с юридической точки зрения военный конфликт, который, конечно, завершится поражением РФ, вряд ли будет оформлен через какую-либо капитуляцию. Там будут другие механизмы, это во-первых. Относительно репараций. Действительно, в целом репарации возможны только после заключения мирного соглашения. То есть фактически РФ действительно заключит определенное соглашение, все это должно быть определено. Но есть несколько ситуаций, при которых это сложно представить. Первая ситуация – Россия исчезает, как единый субъект международно-правовых отношений. На ее территории возникает несколько субъектов, каждый из них говорит «это не мы, это другие, это проклятые предшественники» – это первая ситуация. Вторая ситуация — это выход РФ, как говорится, войну до «победного конца» уже на собственной территории, они там будут, как говорится, тихонько бомбить Белгород и закапсулируются в абсолютной собственной виртуальной реальности.

То есть, здесь действительно я могу согласиться с теми украинскими ораторами, кто это заявлял, может быть ситуация, когда официально Россия ничего платить не захочет. Для этого есть несколько механизмов. В первую очередь, конечно, конфискация публичных средств, арестованных за границей. Это, конечно, сумма мощная. Конечно, она не перекрывает все расходы, которые понес и внутренний валовой продукт Украины, и убытки, которые мы понесли. В частности, непоправимый ущерб относительно населения. Но все равно это какие-то средства, это несколько сот миллиардов долларов. Другой путь, который может быть из РФ, когда часть какой-либо экспортной выручки будет конфисковываться и отправляться в Украину. Это будет условием экспортных операций РФ. Кстати, вся эта их на первый взгляд непонятная политика по продаже нефти за рубли, она как раз на самом деле не такая идиотская, как кажется, потому что ее смысл основной не в поддержании курса рубля, ее как раз смысл в том, чтобы снять риск конфискации части постоянных. поступлений. То есть выручки, выручки за поставляемую РФ продукцию. То есть, если это происходит в рублях, это сделать физически сложнее, чем в евро, например.

— Иски от Украины и не только от Украины в Международном уголовном суде. Насколько это потенциально влияет на возможность получения Украиной репараций?

– С точки зрения прямой логики почти никак. Ведь, во-первых, это вопрос, мало касающийся средств, он касается установления справедливости, наказания виновных лиц. А виновные лица – это физические лица, потому что международное уголовное право не наказывает ни государства, ни организации. То есть, там будут на рядах подсудимых люди. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что когда на скамьях подсудимых люди, тяжело из них тянуть какие-то миллиарды. Это важный процесс в других случаях, это констатация международных преступлений, конечно, это фиксация покушения на геноцид, конечно, это важно для соответствующих счетов против государства. Ведь во время судебных разбирательств будет установлено, что это была целенаправленная политика на отдельные эксцессы, я уверен. Но повторюсь, ожидать там любых юридических процессов больших средств — это ошибочный путь. Суды об установлении справедливости и фиксации ситуации. То есть у нас были юридические значимые обязательные документы. А средства взимаются другими способами. Истинные средства. Конечно, там будут какие-нибудь возмещения, но там речь будет не о миллиардах, а о миллионах, чтобы вы понимали.

— Вы сказали, что капитуляция даже не обязательна, потому что будут другие механизмы. А какие могут быть механизмы, если не обязательна капитуляция?

— Сам термин «капитуляция» введен в середине XIX века во время Гражданской войны в США. Он означает полное, безоговорочное сложение оружия всеми вооруженными силами или определенной группировкой вооруженных сил. То есть, сложит ли Россия оружие? Это вопрос риторический. Она может вывести войска, мы можем их уничтожать. Они могут сдаваться в плен, но это не капитуляция. Капитуляция – это как в Сталинграде, когда Паулюс выходит и отдает маршальский жезл из подвала. Этот вопрос такой дискуссионный: так ли вообще будет? И будет ли согласен коллективный Запад и Украина для того, чтобы капитулировала вся российская армия на всей российской территории? Это не такой простой вопрос, как кажется. Если они это сделают, допустим, с точки зрения морали это было бы супер, кто на этой территории будет поддерживать в дальнейшем порядок? Там начнется коллапс в частности с ядерным оружием. То есть здесь есть много факторов, которые говорят, что какой-то полной капитуляции всей российской армии – это такой интересный вопрос. А вот другие варианты — это вывод войск, это полное освобождение украинских пленных безоговорочно, это соответствующие обязанности в отношении российских пленных, которые есть в Украине. Это, опять-таки повторюсь, репарации, компенсации, а в первую очередь, это работа с деоккупированными территориями. Ибо у нас кроме задачи поражения врага на поле боя есть более амбициозная задача — это реинтеграция оккупированных территорий. Если с новыми так называемыми оккупированными территориями юга Украины более или менее понятно, потому что там фактически основной рычаг должна быть военная операция, дальше я не вижу огромной проблемы, кроме финансов, в восстановлении жизни, то с оккупированным Донбассом и Крымом сложнее, нужно проводить соответствующую политику переходного правосудия, определять степень коллаборации разных слоев населения, это огромный фронт работ. И этот вызов, который будет стоять перед украинским народом, будет нуждаться в системных решениях.

— Если мы не говорим о полной капитуляции всей российской армии, например, на всей их территории, тем не менее мы очень заинтересованы, чтобы те военнослужащие, которые совершали военные преступления, чтобы они как-то оказались на скамье подсудимых. Можно ли вынудить Россию выдать своих военных преступников?

— Здесь есть три основных пути. Первый путь – это Международный уголовный суд. И здесь, я думаю, Украина будет максимально последовательной в том, что бы все люди, совершившие наиболее тяжкие преступления против украинского народа, были в Гааге. Это первое. Второе, что не мешает Украине привлекать к ответственности тех лиц, которые будут под контролем Украины, это пленные, если они совершили именно международные преступления. Второе – это коллаборанты, это проще, там можно говорить и о преступлениях против государственности в широком измерении. Третье измерение очень интересно. Действительно обязательство самой РФ проводить на собственной территории процессы над лицами, совершившими военные преступления по российским законам. То есть, что они сами кого-то наказывали. Но это возможно после полного военного поражения РФ. Но на самом деле я честно вам скажу, вопрос военных преступлений – это сверхважный вопрос, это справедливость. Но условия безопасности будут уже обеспечиваться не скамьей в Гааге, условно говоря, а будут обеспечиваться гарантиями. И здесь мы уже видим, возможно, другие гарантии, чем требовала когда-то РФ или какие-то переговоры в Стамбуле, а это должно быть в первую очередь демилитаризация. И если мы не говорим о полной капитуляции, то, конечно, можем и будем требовать демилитаризацию территорий. Например, запрет России иметь военно-морские силы на Азовском и Черном морях, ограничение группировки российской армии в приграничных с Украиной регионах до минимума и установление международных механизмов контроля над этой группировкой. Вот здесь мы действительно можем требовать и потребуем такие действия.

— По сути, это какая-то работа, которая должна начаться в том числе с привлечением украинских союзников, то есть западных союзников.

- Безусловно. Это должны быть коллективные соглашения. И эти соглашения в дальнейшем определят на десятилетие по меньшей мере европейский правопорядок и порядок в отношении безопасности.

— Когда Россия терпит военное поражение в Украине, то с ней должно случиться что-то, что… Например, можем ли мы наводить аналогию с Японией, которой долгое время нельзя было иметь армию, а только силы самообороны?

– Не совсем полностью. Потому что Япония была оккупирована американцами, и до сих пор там находятся американские военные базы. То есть это в какой-то степени другая ситуация. Будет ли кто-то оккупировать РФ, будет ли кто-то иметь на это желание тратить собственные ресурсы? Ибо когда что-то оккупируется, вы должны за это отвечать и это контролировать. Этот вопрос, честно говоря, очень риторический. Конечно, нельзя запретить армию в целом, это очень оптимистично. Все равно они должны иметь какие-то силы правопорядка, потому что очень большая территория, множество рисков, никто в мире не захочет там хаоса, внутреннего хаоса. Но как назвать это все, армия, террористическая «народная милиция», например, это не важно, это вооруженные силы. Япония, хотя формально были запрещены вооруженные силы, все равно фактически их имела. То есть это все игра в слова, а в измерении безопасности здесь уже вопрос возникает в численности группировок и в запрете определенных видов вооружений, возможно, дополнительных, или в запрете расположения определенного количества войск на определенных территориях.

— А может ли речь сейчас идет о лишении России ядерного оружия? Если мы говорим, что мир должен по-другому установить требования для РФ, то денуклеаризация России может как-то рассматриваться? И если да, то это тоже невероятная работа, и там огромные арсеналы.

– Я не исключаю сокращения ядерного потенциала РФ в разы. Я думаю, что основным рычагом давления здесь будет даже экономический. Если Россия будет снова загнана в бездну экономического кризиса, а это произойдет, и когда ее население захочет есть, то основной механизм торга с цивилизованным миром будет как раз сокращение ядерного запаса этой территории. Будет ли он сокращен до полного нуля, опять же этот вопрос к нашим союзникам. Я не готов на него давать ответы. Но то, что он будет сокращен – это объективность. И кроме того, еще вторая составляющая есть, это объективный фактор. Современные санкции имеют целью предотвратить дальнейшие эффективные разработки РФ, как ядерного оружия, так и средств снабжения, современных я имею в виду.

— То есть это еще технологическое ограничение, чтобы Россия не только не имела оружия, которое сейчас, а еще не могла разрабатывать новое?

— Основное измерение даже не в самом оружии, потому что ядерная бомба — не столь сложная штука, а именно на средствах ее поставок. Но сегодня, как мы видим, мир очень скептически относится к намерениям России применить ядерное оружие. И расценивает это все как блеф. И потому нынешние события как раз обесцениваются очень сильно политическим фактором ядерного оружия. То есть, смотрите, просто ситуация. На нас напала РФ, выдвинула очень жесткие требования. Ее военное вторжение не имело успеха блицкрига, это уже очевидный факт. Единственный выход РФ, чтобы изменить ситуацию именно в военном измерении – это применение ядерного оружия. Иначе они не победят ни по каким основаниям. Война в Украине - это для них вопрос существования их государства. Но они при этом ядерное оружие не применяют и, скорее всего, говорят, что применять его не будут. Поэтому весь мир смотрит и говорит: а все понятно, все с вашим ядерным оружием понятно. Если вы в этой ситуации себя так ведете, в других будете вести себя так же. Поэтому здесь нынешняя политика, военная слабость РФ, она для нее будет иметь очень катастрофические последствия в среднесрочной перспективе.

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