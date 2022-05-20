Из замороженных активов агрессора. Украина предлагает партнерам создать фонд для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии РФ 20 мая, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении рассказал, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора.

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Глава государства заявил, что Украина работает над тем, чтобы Россия компенсировала все уничтоженное в нашей стране, а каждый человек и бизнес, которые пострадали, смогли получить эти деньги.

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«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая пострадавшие от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь. На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что такой шаг будет справедливым, а Россия ощутит настоящий вес каждой своей ракеты, бомбы и снаряда, которые выпустила по Украине.

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