Беларусь принимает участие в депортации украинских детей — Лубинец 31 мая, 19:31 Российские оккупанты депортируют украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинские власти подтверждают, что через территорию Беларуси с участием Минска происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Об этом на брифинге заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ.

«У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило принудительное перемещение как украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных», — сказал он.

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Украина расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых Россия принудительно вывозила с оккупированных территорий.

Белорусская оппозиция обнародовала доклад, в котором говорится, что правительство Лукашенко участвовало в незаконной депортации детей с оккупированных россией территорий Украины. В нем говорилось, что 2 150 украинских детей (в том числе сирот в возрасте от шести до 15 лет) отправили в так называемые лагеря отдыха и санатории на территории Беларуси. Детей увезли в санаторий Золотые пески в Гомельской области, санаторий Острошицкий городок и лагерь Дубрава в Минской. Лукашенко лично распорядился о переводе детей в Беларусь и всячески способствовал этому.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

