Оккупанты готовятся вывезти детей из Луганской области в РФ — Центр нацсопротивления 24 мая, 08:36 С начала полномасштабного вторжения РФ уже депортировала почти 20 тысяч украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты планируют депортировать всех детей из Луганской области в РФ под видом проведения «медицинских осмотров», заявили в Центра национального сопротивления.

В ведомстве подчеркнули, что такие «медицинские осмотры» на временно оккупированных территориях являются фикцией, которую оккупанты используют для дальнейшего вывоза украинских детей.

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«Никаких медицинских осмотров реально не проводится, но детям ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их на лечение в медицинские учреждения Российской Федерации», — отметили в ЦНС.

Там также добавили, что такая процедура является составной частью государственной политики РФ, направленной на геноцид украинцев. В текущем году на проведение таких «профилактических осмотров» правительство страны-агрессора выделило более 1,4 млн рублей.

Руководит этим процессом детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.