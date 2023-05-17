Из России удалось вернуть 6-летнюю дочь защитников Мариуполя — омбудсмен

17 мая, 17:38
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Родители 6-летней девочки — военные, которые попали в плен в родном городе Мариуполе (Фото:Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram)

Родители 6-летней девочки — военные, которые попали в плен в родном городе Мариуполе (Фото:Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram)

В Украину вернули 6-летнюю девочку Анну-Марию, родители которой обороняли Мариуполь и после оккупации города долгое время находились в российском плену.

Об этом сообщил украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«У детей должно быть счастливое будущее! У украинских детей счастливо оно может быть только со своей семьей на родной земле. И недавно это произошло с девочкой Анной-Марией, которую силами нашего Офиса удалось вернуть в Украину с территории РФ», — пишет он.

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По его словам, родители 6-летней девочки — военные, которые попали в плен в родном городе Мариуполе и долгое время находились в российском плену.

После освобождения из плена мама девочки обратилась в Офис Уполномоченного с просьбой помочь в возвращении ее дочери.

«В настоящее время семья в полном составе находится в Украине и счастлива, что удалось воссоединиться», — пишет омбудсмен.

Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram
Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram

Если у Вас исчез ребенок, Офис омбудсмена призвал обращаться на горячую линию Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по номеру 0−800−50−17−20.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия депортация

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