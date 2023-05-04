Глава МИД Британии назвал депортацию украинских детей «попыткой стереть будущее Украины» 4 мая, 22:55 Мирные жители, которых Россия вывезла из Херсона в оккупированный Крым перед отступлением, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS / Alexey Pavlishak)

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал насильственную депортацию Россией украинских детей с временно оккупированных территорий.

«Давайте назовем это так, как оно есть. Насильственная депортация Россией невинных украинских детей — это систематическая попытка стереть будущее Украины», — написал он в Twitter.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — со времени оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

В марте 2023 года омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.