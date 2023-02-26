Зеленский подписал три указа о санкциях против россиян: кого они коснутся

26 февраля, 19:27
Поделиться:
Зеленский утвердил новые санкции против россиян (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский утвердил новые санкции против россиян (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей, а также против представителей спорта и лиц, причастных к структурам российских наемников.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером в воскресенье, 26 февраля.

«Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизни людей. Подписал три указа о реализации решений СНБО», — сказал Зеленский.

Видео дня

Читайте также:

Российские оккупанты занимаются депортацией украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters) Россия удерживает более 6 000 украинских детей для «политического перевоспитания» — исследование

Санкции коснутся следующих групп:

  • россиян, причастных к похищению украинских детей
  • представителей российской сферы спорта, пытающихся поставить спорт на службу агрессии
  • тех, кто помогает содержать структуры наемников в России для войны против Украины

«Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится», — заявил Зеленский.

Накануне Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который направлен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия СНБО Украина-Россия Российские наемники Санкции против России Владимир Зеленский Спортсмены Частная военная компания Вагнера ЧВК Дети Офис президента Украины депортация Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X