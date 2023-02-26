Зеленский подписал три указа о санкциях против россиян: кого они коснутся 26 февраля, 19:27 Зеленский утвердил новые санкции против россиян (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей, а также против представителей спорта и лиц, причастных к структурам российских наемников.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером в воскресенье, 26 февраля.

«Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизни людей. Подписал три указа о реализации решений СНБО», — сказал Зеленский.

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Санкции коснутся следующих групп:

россиян, причастных к похищению украинских детей

представителей российской сферы спорта, пытающихся поставить спорт на службу агрессии

тех, кто помогает содержать структуры наемников в России для войны против Украины

«Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится», — заявил Зеленский.

Накануне Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который направлен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.



По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.