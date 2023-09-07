Турецкие Bayraktar заметили на военной базе ЧВК Вагнера в Мали — фото 7 сентября, 15:00 Беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

На территории аэропорта в Мали, который так называемая ЧВК Вагнера использует в качестве собственной базы, нашли несколько беспилотников турецкого производства Bayraktar ТВ2. Об этом сообщает The Insider.



Журналисты получили фото, на котором видно как минимум три дрона в аэропорту Севарэ недалеко от города Мопти.

О покупке беспилотников было известно в декабре прошлого года. Тогда это подтверждали государственные СМИ Мали. Однако, как пишет The Insider, на новых снимках беспилотников больше, чем сообщалось ранее, и они расположены именно на базе вагнеровцев.

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Согласно метаданным, их зафиксировали 30 августа. Вероятно, фотографировали с вертолета, вылетавшего с военной базы в Севарэ после того, как разбился самолет Евгения Пригожина. Источники среди боевиков заявили изданию, что ее вскоре передали под контроль Минобороны России.

Фото: The Insider

В мае CNN сообщал, что ЧВК Вагнера пытается закупить оружие для войны против Украины в Мали. Потом в Госдепе подтвердили такие попытки. В конце июля США ввели санкции против военного руководства Мали за содействие боевикам.