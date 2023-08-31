«Теория домино» в действии. Как военные хунты захватывают Африку, а Запад теряет влияние — ВВС 31 августа, 22:01 Сторонники переворота фотографируются с военными в Габоне, 30 августа (Фото:Reuters)

Волна военных переворотов в Африке, последний из которых произошел в богатом нефтью Габоне 30 августа, стала тревожным сигналом для всего мира. В некоторых странах Африки военные хунты объявили, что передадут власть избранным правительствам, но только после переходного периода, который продлится несколько лет. Нет никакой гарантии, что этот период не будет продлен под предлогом борьбы с нападениями джихадистов, как в Мали или Буркина-Фасо, или для осуществления необходимых, по мнению военных хунт, преобразований. Все больше офицеров, имеющих влияние в армии, решают, что могут определять будущее своих стран, пишет Георгий Эрман, ВВС Україна.



Починаючи з 2020 року влада перейшла до рук військових вже в кількох країнах континенту — у Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Нігері та Габоні.

У Чаді військові після загибелі президента у бою з повстанцями в обхід конституції просто передали владу його сину.

У Судані військові у 2021 році усунули прем'єра, призначенню якого самі сприяли, і вже самостійно вирішили керувати країною. А цього року між двома конкуруючими групами всередині хунти спалахнули сутички з тисячами жертв.

Ще в кількох країнах спроби переворотів (Гамбія, Гвінея-Бісау, Сан-Томе і Принсіпі) та змова військових (Сьєрра-Леоне) зазнали невдачі.

Перевороти в Африці — правило чи виняток?

Для Африки, особливо для франкомовних країн континенту, перевороти не є чимось унікальним в історії.

Проте за останні три роки їхня кількість суттєво зросла у порівнянні з періодом 2000—2020 років, який для більшості африканських країн позначився домінуванням демократично обраних урядів та високими показниками економічного зростання.

Саме в цей час відбулося становлення Африканського Союзу, з’явилася хвиля оптимістичних прогнозів щодо майбутнього континенту.

Військові захопили владу у Габоні 30 серпня одразу після оголошення результатів виборів, на яких втретє переміг президент Алі Бонго / Фото: Reuters

Проте далися взнаки соціальні наслідки пандемії та війни Росії проти України. Інфляція, зростання цін на продовольство та паливо загострили всі економічні негаразди і політичні протиріччя, які існували в африканських країнах і раніше.

Наприклад, у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері це була активізація джихадистських угруповань, які з 2012 року перетворили Західну Африку в один з найбільш нестабільних регіонів планети, у Гвінеї та Габоні — звинувачення обраних президентів у фальсифікаціях та авторитаризмі.

Суттєвим фактором для більшості країн лишається демографічний вибух — кількість молоді постійно зростає, робочих місць не вистачає. Захисників обраних урядів під час переворотів виявилося замало, натомість центральні площі заповнювала невдоволена молодь, яка підтримувала військових.

Антизахідні настрої

Ініціатори військових переворотів максимально використали на свою користь антизахідні, особливо антифранцузькі настрої. Майже всі країни, в яких відбулися перевороти, — колишні французькі колонії, де Франція довго мала велику роль у рамках «Франсафрік» — системи тісних політичних та економічних зв’язків із впливом на внутрішню і зовнішню політику африканських держав.

Під час Холодної війни Франція сприяла зміні влади в деяких країнах Африки, але й після її завершення французьких президентів, особливо Ніколя Саркозі, звинувачували у втручанні у внутрішні справи африканських держав, зокрема, через активну участь у війні в Лівії (2011) проти Муамара Каддафі.

В останні роки Франція намагається побудувати новий імідж у країнах Африки, проте звинувачення у подвійних стандартах є досить поширеними. Наприклад, Еммануель Макрон засудив перевороти в Малі та Нігері, хунти яких поставили за мету розрив відносин з Францією, але лояльно поставився до військового лідера Чаду Махамата Дебі, який відносини з Парижем прагне зберегти.

Деякі військові хунти (Малі, Буркіна-Фасо) почали активно розбудовувати відносини з противниками Заходу, насамперед з Росією. Буркінійська хунта на чолі з капітаном Ібрагімом Траоре оголосила також про бажання побудувати тісні відносини з Китаєм, Іраном, КНДР та Венесуелою.

Францію та Захід прихильники хунт використовують як «цапів-відбувайлів», звинувачуючи їх в протидії змінам та усіх бідах.

За останні три роки військові хунти прийшли до влади в чотирьох країнах Західної Африки — Гвінеї (керівник — Мамаду Думбуя), Малі (Ассімі Гойта), Буркіна-Фасо (Ібрагім Траоре), Нігері (Омар Чіані) / Фото: Getty Images

Як реагує Захід та прозахідні еліти

Лакмусовим папірцем реакції Заходу та демократичних країн Африки був переворот у липні цього року у Нігері, багатій на уран та нафту західноафриканській країні.

Спільнота держав ECOWAS на чолі з Нігерією оголосила ультиматум хунті Нігеру, вимагаючи повернути владу обраному президенту Мухамеду Базуму, і пригрозила введенням до країни військового контингенту об'єднання.

Проте термін ультиматуму давно сплив, ніякої інтервенції не сталося, по суті єдиним засобом протидії військовому режиму лишаються економічні санкції.

Брак рішучих дій попри гучні обіцянки міг лише переконати амбітних військових в усьому регіоні, що великого опору встановленню диктатур вони не зустрінуть.

Натомість хунта Нігеру за цей час фактично домовилася про взаємодопомогу з хунтами Буркіна-Фасо та Малі і дозволила їм ввести війська на територію держави у разі інтервенції ECOWAS. Від Франції військові правителі Нігеру вимагають тепер вивести війська з країни (1500 французьких військових) і забрати французького посла.

Париж поки що проігнорував ці вимоги, бо вважає хунту нелегітимною.

Поки навколо Нігеру зберігається напруга і невизначеність, частково справджуються найгірші прогнози про те, що кілька успішних військових переворотів запустили крах демократичних режимів в Африці, немов у теорії доміно.

Звісно, в деяких країнах Африки військові взагалі ніколи в історії не були при владі (Сенегал, Танзанія, Кенія та низка інших), і навряд чи варто там очікувати переворотів. Проте в багатьох інших, особливо франкомовних країнах з історією переворотів у минулому та нестабільними політичними інститутами, спокуса амбітних офіцерів захопити владу може бути занадто великою, щоб встояти.

Противники президента Бонго обіймають бійця Республіканської гвардії, яка вчинила переворот у Габоні / Фото: Getty Images

Переворот у Габоні

Останній переворот у Габоні можна розцінити і як «палацовий переворот», адже створений військовими «Комітет переходу і реставрації інститутів» очолив кузен скинутого президента Алі Бонго, командувач Республіканської гвардії генерал Бріс Клотер Олігі Нгема.

Він не є якоюсь темною конячкою, був ад’ютантом батька нинішнього президента — Омара Бонго, після смерті якого впав на деякий час у немилість в його сина і був відправлений у «дипломатичне заслання» на посаду військового аташе. Але у 2019 році повернувся до країни на високу посаду.

Не викликають якогось подиву і натовпи, які радіють тому, що президента усунули від влади — династія Бонго править Габоном 56 років. Чинного президента опозиція часто звинувачувала у фальсифікації виборів і в тому, що він отримав владу у спадок.

Проте, як і у випадку з іншими військовими хунтами, є вірогідність, що у Габоні так само буде перехідний уряд, який максимально відкладатиме проведення наступних виборів. Якщо ж західні держави вимагатимуть повернення до демократичного правління, хунта може почати шукати нових партнерів.

Що далі буде з Африкою

Наслідки масового приходу до влади військових режимів можуть бути катастрофічними для Африки. Вони можуть використовувати бюджетні кошти та позичати гроші в інших держав без жодного контролю з боку суспільства, хунтам простіше змусити замовкнути журналістів чи незадоволену опозицію.

І оскільки західні держави та міжнародні фінансові організації навряд чи будуть позичати гроші нелегітимним режимам, вони шукатимуть і далі фінансову й військову допомогу в Росії та Китаю в обмін на доступ до місцевих природних ресурсів та зовнішньополітичну підтримку.

Президент Габону Алі Бонго встиг записати відеозвернення, в якому закликав міжнародну спільноту допомогти йому / Фото: Reuters

Наприклад, Малі, яка раніше утримувалася під час голосування резолюцій за цілісність України, у лютому 2023 року проголосувала проти такої резолюції. Проте російська допомога аж ніяк не допомогла ані Малі, ані Буркіна-Фасо вирішити безпекові питання — 2022 рік був «найсмертельнішим» за кількістю жертв атак джихадистів в цих країнах, повідомляє Armed Conflict Location & Event Data Project.

В підсумку африканські країни, які потрапили під правління хунт, можуть вийти з цієї епохи зі ще слабшими економікою та політичними інститутами, купою невирішених безпекових проблем та ще більшим бажанням молоді залишити власну країну.