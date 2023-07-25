США наложили санкции на военное руководство Мали за содействие ЧВК Вагнер

25 июля, 03:30
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США (Фото:REUTERS / Al Drago)

США (Фото:REUTERS / Al Drago)

Правительство США ввело санкции против министра обороны Мали, а также руководителей генштаба ВВС этой страны за их содействие активности ЧВК Вагнер в регионе. Штаты сделали это на основании имеющихся доказательств.

Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), передает Укринформ.

«OFAC ввел санкции против трех военных чиновников переходного правительства Мали за содействие в развертывании и расширении деятельности ЧВК Вагнер в этой стране», — отмечается в сообщении.

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Подчеркивается, что США сделали это на основании доказательств, свидетельствующих, что представители военного руководства Мали «способствовали злонамеренной деятельности ЧВК Вагнер».

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Таким образом, США ввели ограничения против министра обороны Мали полковника Садио Камары, который спланировал и организовал развертывание российских боевиков в 2021 году. Кроме того, под ограничения попал начальник штаба ВВС Мали полковник Алу Бой Диарра, который обеспечивал перемещение «вагнеровцев» в африканскую страну и напрямую взаимодействовал с руководителем ЧВК в регионе Иваном Масловым.

Санкции введены также против подполковника Адама Багайоко, который является заместителем начальника штаба ВВС и обеспечивал размещение российской ЧВК в Буркина-Фасо.

ЧВК Вагнера сотрудничает с вооруженными силами Мали, помогая им бороться с повстанцами-джихадистами. Еще в 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мали будет нанимать российских военных для «помощи в обеспечении безопасности».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Мали Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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