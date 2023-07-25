США наложили санкции на военное руководство Мали за содействие ЧВК Вагнер 25 июля, 03:30 США (Фото:REUTERS / Al Drago)

Правительство США ввело санкции против министра обороны Мали, а также руководителей генштаба ВВС этой страны за их содействие активности ЧВК Вагнер в регионе. Штаты сделали это на основании имеющихся доказательств.

Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), передает Укринформ.



«OFAC ввел санкции против трех военных чиновников переходного правительства Мали за содействие в развертывании и расширении деятельности ЧВК Вагнер в этой стране», — отмечается в сообщении.

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Подчеркивается, что США сделали это на основании доказательств, свидетельствующих, что представители военного руководства Мали «способствовали злонамеренной деятельности ЧВК Вагнер».

Таким образом, США ввели ограничения против министра обороны Мали полковника Садио Камары, который спланировал и организовал развертывание российских боевиков в 2021 году. Кроме того, под ограничения попал начальник штаба ВВС Мали полковник Алу Бой Диарра, который обеспечивал перемещение «вагнеровцев» в африканскую страну и напрямую взаимодействовал с руководителем ЧВК в регионе Иваном Масловым.

Санкции введены также против подполковника Адама Багайоко, который является заместителем начальника штаба ВВС и обеспечивал размещение российской ЧВК в Буркина-Фасо.

ЧВК Вагнера сотрудничает с вооруженными силами Мали, помогая им бороться с повстанцами-джихадистами. Еще в 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мали будет нанимать российских военных для «помощи в обеспечении безопасности».