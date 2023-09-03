Российский социолог объяснил, почему Путин не убил руководство ЧВК Вагнера сразу после мятежа 3 сентября, 11:32 Могила главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, 30 августа 2023 года (Фото:REUTERS)

Российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в интервью Radio NV объяснил, почему диктатор Владимир Путин не убил руководство ЧВК Вагнера сразу после их мятежа.

«Могу сказать, что я удивился не тогда, когда убили Пригожина с компанией, сбили самолет, а я удивлялся все время после мятежа и до момента уничтожения этой группы, руководства бандформирования ЧВК Вагнер, почему они еще живы», — сказал Эйдман в эфире Radio NV.

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Политический эксперт объяснил, что «по законам мафии» нельзя оставлять «недобитого врага», поскольку он опасен — «злой, умудренный предыдущим опытом, может ударить в спину».

«Поэтому было совершенно очевидно, что Путин устранит Пригожина и сделает это достаточно быстро. Видимо, он какое-то время потратил на техническую организацию всей этой истории, с одной стороны. С другой стороны, Путин и его кремлевские люди, которые это все сделали, подождали, пока пройдет хоть какое-то время с момента мятежа, чтобы можно было попытаться отвести от себя подозрения обывателя. Они его и хлопнули через два месяца», — сказал он.

Эйдман отметил, что за два месяца между мятежом Пригожина и падением самолета с руководством ЧВК Вагнера на борту российские власти успели «запудрить обывателям мозги».

«Накидали кучу разных версий, что, может, его убила и Франция, и Украина, и Америка — кто угодно, только не Путин», — объяснил он.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин вагнеровцев Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

