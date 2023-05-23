В Госдепе подтвердили, что боевики Пригожина пытались купить оружие через Мали

23 мая, 06:25
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ЧВК Вагнера (Фото:Press service of «Concord

ЧВК Вагнера (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер подтвердил, что боевики ЧВК Вагнера пытались закупить оружие через Мали.

«Мы считаем, что Вагнер пытается скрыть свои усилия по приобретению военного оборудования с целью использования его в Украине, в том числе через третьи страны, где они имеют базы», — заявил Миллер.

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Он отметил, что боевики пытались использовать для приобретения оружия фальшивые документы и транзакции.

«Существуют признаки того, что Вагнер пытался приобрести военные системы у иностранных поставщиков и отправить это оружие через Мали, использовав ее как третью сторону. Мы пока не видели никаких признаков того, что эти поставки были завершены или выполнены, однако мы внимательно следим за ситуацией», — заявил представитель Госдепа.

https://twitter.com/StateDept/status/1660699866132037652
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Ранее американские СМИ сообщили, что Частная военная компания Вагнера не оставляет попыток закупить оружие для войны в Украине у других стран. В частности, она пытается приобрести его в Мали.

ЧВК Вагнера сотрудничает с вооруженными силами Мали, помогая им бороться с повстанцами-джихадистами. Еще в 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мали будет нанимать российских военных для «помощи в обеспечении безопасности».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Госдеп Госдеп США Мали Война в Украине Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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