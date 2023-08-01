Украина использовала для атаки на Москву новые дроны-камикадзе Бобр — СМИ 1 августа, 17:09 Дрон (по мнению экспертов, Бобр) в Подмосковье (Фото:nytimes.com via PaoloMauri78 / Twitter)

Для атаки на столицу страны-террориста России Москву могли использоваться украинские дроны-камикадзе Бобр, пишет издание Newsweek со ссылкой на экспертов.

Представитель лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк сказал журналистам, что, судя по имеющимся фото и видео, беспилотники, которые атаковали Москву, по весу и размеру сравнимы с иранскими дронами-камикадзе Шахед, но имеют немного больший размах крыльев. По его мнению, у Бобра относительно небольшой бензиновый двигатель, но его запас хода может превышать 1000 км.



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Британский специалист по беспилотником Стив Райт заявил, что Бобр — дрон типа «утка» с характерной формой — небольшое крыло перед основным крылом. Он летает медленно и устойчиво, а основной упор делается на дальность полета. По мнению Райта, беспилотник запускают в воздух с асфальта.

Авиационная аналитик разведывательного агентства Janes Акшара Паракала заявила, что дроны, похожие на Бобра, обычно работают на высоте около 18 тысяч футов (5,5 км).

Newsweek со ссылкой на аналитиков предполагает, что Бобр в таком виде не использовался до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Эксперты не могут сказать, насколько хорошо эти беспилотники справляются с защитой от радиоэлектронной борьбы на территории страны-агрессора. По словам Бронка, тот факт, что беспилотники врезались в здания, предполагает, что против них включили значительные помехи.



Райт добавил, что Бобр может быть уязвим для средств радиоэлектронной борьбы и помех, но для оператора будет «огромной победой», если хоть один или два дрона уклонятся от российских средств защиты.

Газета The New York Times, проанализировав фото и видео из Москвы, пришла к выводу, что в атаке участвовали три модели беспилотников — Бобер, UJ-22 и еще один дрон с неустановленным названием.

В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

В результате атаки неизвестных беспилотников на Москву 30 июля разрушениям подверглось в том числе здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств. Документы оттуда в результате удара вылетели прямо на улицу.