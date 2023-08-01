Украина использовала для атаки на Москву новые дроны-камикадзе Бобр — СМИ

1 августа, 17:09
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Дрон (по мнению экспертов, Бобр) в Подмосковье (Фото:nytimes.com via PaoloMauri78 / Twitter)

Дрон (по мнению экспертов, Бобр) в Подмосковье (Фото:nytimes.com via PaoloMauri78 / Twitter)

Для атаки на столицу страны-террориста России Москву могли использоваться украинские дроны-камикадзе Бобр, пишет издание Newsweek со ссылкой на экспертов.

Представитель лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк сказал журналистам, что, судя по имеющимся фото и видео, беспилотники, которые атаковали Москву, по весу и размеру сравнимы с иранскими дронами-камикадзе Шахед, но имеют немного больший размах крыльев. По его мнению, у Бобра относительно небольшой бензиновый двигатель, но его запас хода может превышать 1000 км.

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Британский специалист по беспилотником Стив Райт заявил, что Бобр — дрон типа «утка» с характерной формой — небольшое крыло перед основным крылом. Он летает медленно и устойчиво, а основной упор делается на дальность полета. По мнению Райта, беспилотник запускают в воздух с асфальта.

Авиационная аналитик разведывательного агентства Janes Акшара Паракала заявила, что дроны, похожие на Бобра, обычно работают на высоте около 18 тысяч футов (5,5 км).

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Newsweek со ссылкой на аналитиков предполагает, что Бобр в таком виде не использовался до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Эксперты не могут сказать, насколько хорошо эти беспилотники справляются с защитой от радиоэлектронной борьбы на территории страны-агрессора. По словам Бронка, тот факт, что беспилотники врезались в здания, предполагает, что против них включили значительные помехи.

Райт добавил, что Бобр может быть уязвим для средств радиоэлектронной борьбы и помех, но для оператора будет «огромной победой», если хоть один или два дрона уклонятся от российских средств защиты.

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Газета The New York Times, проанализировав фото и видео из Москвы, пришла к выводу, что в атаке участвовали три модели беспилотников — Бобер, UJ-22 и еще один дрон с неустановленным названием.

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В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

В результате атаки неизвестных беспилотников на Москву 30 июля разрушениям подверглось в том числе здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств. Документы оттуда в результате удара вылетели прямо на улицу.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Беспилотник Беспилотники Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе украинские беспилотники дроны в Москве атака дронами

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