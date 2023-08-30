Ночь бавовны. В российском Брянске беспилотник упал на завод, который производит детали для Искандеров — росСМИ 30 августа, 02:28 Вспышка от взрыва БПЛА в Брянске, 30 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / Mash / Telegram)

В ночь на среду, 30 августа, неизвестный беспилотник упал на предприятие Кремний ЭЛ — один из крупнейших заводов по выпуску микроэлектроники в стране-агрессоре России. Об этом пишет российский пропагандистский канал Mash.

Telegram-канал Baza сообщает, что в 16-м корпусе завода горели 40 квадратов, пожар, как утверждается, уже ликвидировали.

Как пишет российское издание Важные истории, завод обслуживает концерны Алмаз-Антей, Аэрокосмическое оборудование, Созвездие и Вега, производит комплектующие для ракетных комплексов Искандер.

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По версии губернатора Брянской области Александра Богомаза, над Брянском «сбили» три украинских беспилотника, «никто не пострадал».

Также кремлевские пропагандисты утверждали, что ночью 30 августа якобы уничтожили украинские беспилотники в Орловской и Калужской областях. Telegram-каналы страны-агрессора писали о взрывах в Туле.

Россияне признали атаку БПЛА на аэродром Кресты в Пскове и заявили, что «повреждения» получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По информации каналов, в Пскове также могли подвергнуться удару расположение 2-й бригады спецназа ГРУ и топливозаправочный комплекс на территории аэропорта.