В России признали повреждение четырех Ил-76 после атаки БПЛА на аэродром Пскова

30 августа, 00:41
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Зарево от взрывов в районе аэропорта в Пскове, ночь на 30 августа (Фото:Baza / Telegram)

Зарево от взрывов в районе аэропорта в Пскове, ночь на 30 августа (Фото:Baza / Telegram)

Страна-террорист Россия признала, что в результате атаки БПЛА на аэродром Кресты в Пскове в ночь на среду, 30 августа, повреждены минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Об этом сообщили кремлевские пропагандисты ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Российское Агентство пишет, что это может быть одной из крупнейших потерь России в глубоком тылу с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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В ночь на 30 августа российские Telegram-каналы сообщили о серии взрывов и автоматных очередях в районе аэродрома Кресты в Пскове. По данным пабликов страны-агрессора, аэродром атаковали по меньшей мере десять беспилотников.

Глава ГУР Кирилл Буданов ранее говорил, что в войне против Украины участвуют 436 российских самолетов. В ходе недавних операций на военных аэродромах Сольцы Нижегородской области и Шайковка Калужской области были полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Ил-76 Аэродром Беспилотники БПЛА Российские самолеты Псков Война России против Украины атака дронами

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