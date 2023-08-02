Удары по Москве. Украина «прощупывает» систему ПВО России перед следующим шагом — WSJ 2 августа, 22:56 Последствия второго за неделю удара БПЛА по Москва-Сити (Фото:EUTERS/Evgenia Novozhenina)

Украина может «прощупывать» систему ПВО страны-агрессора России новыми дальнобойными беспилотниками, пишет The Wall Street Journal в среду, 2 августа.

В материале сказано, что «способность Украины дважды за неделю нанести удар по одному и тому же офисному зданию в Москве» демонстрирует, насколько прогрессировала украинская индустрия беспилотников после полномасштабного вторжения России.



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За последний год Украина стала одной из передовых стран по ведению боевых действий с помощью беспилотников, что «представляет беспрецедентную и неожиданную угрозу для России», пишет WSJ. Киев «проявляет новаторство…, производя беспилотники, способные летать на сотни километров, избегать обнаружения и перехвата сложными системами ПВО и при этом наносить удары».

По словам Сэмюэла Бендетта, эксперта по беспилотникам из исследовательской организации Center for Naval Analyses, Украина начала или скоро начнет производить минимум шесть разных типов дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Он считает, что недавние атаки беспилотников могут «прощупывать российскую систему ПВО в рамках подготовки к массированной атаке с участием десятков беспилотников, которые слетятся на город с нескольких направлениях и на разных высотах».

WSJ также пишет, что атаку на столицу страны-агрессора Москву совершили новые дальнобойные беспилотники, похожие на модель Бобр. При этом некоторые аналитики считают, что частью беспилотников, которые атаковали отдельные российские цели «ближе к Украине», могли управлять «люди в России и Беларуси, симпатизирующие Украине».

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