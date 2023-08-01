«Напомнить, как небоскребы складываются?» Второй удар по Москва-Сити — прямой укол в главную точку нервной системы РФ — Игаль Левин 1 августа, 23:25 NV Премиум Москва-Сити после второй атаки беспилотников (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал, какие последствия имеют удары по Москва-Сити и почему их пытается скрыть пропаганда.

— С разницей в несколько дней было две атаки на Москва-Сити. Как сообщается, там находятся российские министерства. Медийно это выглядит очень ярко. Как вы считаете, насколько важен медийный аспект в этой войне?

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— Министерство экономического развития, промышленности и торговли или экономических связей — это самое сердце. В смысле медийное? Не понял. Тут прилетает прямо в торговлю, связь, экономическое развитие. Основные органы, которые у вас отвечают за нервную систему всего государственного аппарата РФ.

Напомнить, как небоскребы складываются? Вам не нужна большая бомба. Много там взрывчатки было в самолетах, которые попадали по небоскребам, когда небоскребы складывались от возгорания конструкции внутри?

Тут же не об этом речь. Не о том, что у вас пять килограмм [взрывчатки], а будет 15, и тогда что-то снесется.