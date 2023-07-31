Бум дронов. Вице-премьер Федоров обещает ВСУ сотню новых разработок украинских беспилотников. На чем основывается его оптимизм? 31 июля, 17:29 NV Премиум Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Фото:ДР)

Какими средствами Минцифры собирается организовать дрон-прорыв и увеличить в десятки раз производство отечественных БПЛА, NV объяснил вице-премьер Михаил Федоров.

Беспилотники стали ключевым элементом большой борьбы украинцев против захватчиков. Теперь эксперты чаще всего называют их «game changer» — те, что могут изменить ход войны. «Невозможно себе представить в любой современной армии уже даже роты, которая не имеет аэроразведки с дроном, — объясняет военный эксперт Андрей Крамаров, офицер резерва Воздушных сил ВСУ, — Если мы говорим о классической пехоте, то там обязательно должна быть группа [с беспилотниками], которая будет при выполнении боевой задачи осуществлять аэроразведку».

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Эксперты оценивают потребность ВСУ в сотни тысяч дронов, особенно учитывая то, что часть беспилотников фактически является на фронте расходным материалом. При этом государство отчитывается о передаче армии лишь нескольких тысяч аппаратов. Значительную же часть дронов военные получают благодаря волонтерским инициативам.

От государства существует и начал активно развиваться совместный проект Министерства цифровой трансформации (Минцифры), Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Минобороны Армия дронов, работающий в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24.



NV пообщался с Михаилом Федоровым, вице-премьером и руководителем этого министерства, о том, каковы реальные потребности армии в БПЛА и как государство Украина планирует развивать собственное производство дронов.



Ответы редакция получила в письменном виде.



— Сколько беспилотников удалось закупить на нужды ВСУ за все время существования проекта Армия дронов?



— Армия дронов — совместный проект Генштаба ВСУ, Минобороны, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации. Он стартовал 1 июля 2022 года в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24.



С БПЛА за это время наша команда прошла масштабную историю — от фандрейзинга средств на дроны по всему миру в рамках UNITED24, создания Координационного штаба при Кабмине, изменения доктрины ведения боя с помощью БПЛА до запуска 11 ударных рот БПЛА в ВСУ. Также проект показал эффективные результаты в сотрудничестве с украинскими производителями для увеличения числа производенных отечественных дронов. Благодаря системному подходу за последний год Армия дронов из-под проекта в рамках UNITED24 трансформировалась в государственную программу в сфере БПЛА.

