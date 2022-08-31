Снарядный голод. Армия РФ к концу года может остаться «почти без снарядов, артиллерии и бронетехники» — оценка The Insider 31 августа, 15:48 Разбитая российская техника в центре Киева. Моторесурс основных российских боевых танков (Т-72 и Т-80) составляет не более 1000 часов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ходе войны против Украины российская армия понесла не только огромные потери в живой силе (около 48 тыс. погибшими, по данным Генштаба ВСУ), но и несет все более ощутимый расход вооружений и военной техники — близкий к критическому по некоторым параметрам.

К такому выводу пришли журналисты расследовательского проекта The Insider в своем материале под заголовком Прощай, оружие! К концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники.

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Они утверждают, что уже к концу года Россия ощутит существенное сокращение артиллерийских снарядов и исправной бронетехники, тогда как из-за санкций РФ не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять их запасы.

НВ выбрал главное из новой публикации The Insider, которая анализирует расход ресурсов российской армии в пяти категориях.

1 Износ артиллерийских стволов и «снарядный голод»

Авторы расследования считают, что представление об «огромных запасах артиллерийского вооружения», доставшихся России от СССР, не учитывает их реальное состояние на сегодня. В таких оценках The Insider считает важным учитывать ряд факторов.

Ограниченность срока использования отдельных видов старых боеприпасов. «Советские снаряды для ствольной артиллерии не могли храниться долго, и уже летом 2002 года в ходе второй чеченской кампании российская армия столкнулась с дефицитом артиллерийских снарядов основных калибров ⸺ 122 мм и 152 мм», — напоминает The Insider.

Растрата части арсенала советской артиллерии в предыдущих войнах РФ. Его «подточили» не только чеченские войны и война в Грузии, но и восемь предыдущих лет войны с Украиной (с 2014 года), и даже в большей степени — кампания в Сирии, отмечают расследователи.

Гораздо более высокие темпы расхода российских снарядов в текущей войне с Украиной. Так, в ходе двух чеченских войн они были кратно ниже, чем сейчас, когда в боях против ВСУ Россия расходует до 40 000 − 60 000 снарядов всех типов в сутки (при высокой интенсивности боевых действий), и до 24 000 в сутки — в периоды очень условного «затишья».

Реальные темпы производства и восстановления снарядов для артиллерии в РФ. Согласно подсчетам The Insider, к концу 2017 года Россия восстановила 1,7 млн боеприпасов и ракет всех типов (то есть около 570 тысяч ежегодно — начиная с 2014-го, когда началась такая программа). Далее, основывая расчеты на выручке соответствующих отраслевых предприятий и холдингов РФ, расследователи оценивают соотношение ремонта и производства новых боеприпасов как 1:2. «Или на каждые 570 тысяч восстановленных снарядов приходится до 1,14 млн новых. Таким образом, общий годовой темп пополнения артиллерийских арсеналов в 2010-х годах не превышал 1,6−1,7 млн снарядов всех типов [ежегодно]», — полагает The Insider. Тогда как за полгода войны против Украины Россия, вероятно, уже израсходовала не менее 7 млн снарядов — без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов. «Другими словами, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии», — считают расследователи.

Проблема износа стволов. Более долговечны в этом смысле реактивные системы залпового огня (РСЗО), тогда как у нарезных артиллерийских орудий (как и у танковых пушек), стволы изнашиваются гораздо быстрее. Например, стволы российских танков имеют ресурс от 210 выстрелов бронебойными подкалиберными снарядами до 840 выстрелов осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами. В то же время артиллерийские нарезные стволы в зависимости от калибра, типа снаряда и дальности выстрела, имеют ресурс до 2000−3000 выстрелов. При этом в РФ существуют проблемы с эффективностью полевого обслуживания и ремонта артиллерийских орудий.

«До конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности. […] Получается, что ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий самих по себе», — прогнозируют авторы расследования.

2 Влияние санкций: сокращение промышленного производства оружия в РФ

Еще с 2014 года связи оборонного комплекса РФ со странами Запада начали постепенно «сворачиваться и рваться», а оборудование «изнашивалось быстрее, чем обновлялось (если вообще сохранялась возможность его обновления)».

Производительность труда госконцерна Технодинамика, объединившего в себе предприятия оборонной отрасли РФ, составляет (по выручке) около 2,3 млн рублей в год (менее $32000), «что примерно в 9−10 раз ниже, чем у американских производителей боеприпасов»

«Будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства», — прогнозирует The Insider.

Расследователи полагают, что если в 2022—2023 годах РФ еще сможет поддерживать набранные в предыдущие годы темпы производства военной техники, то в последующие годы «неизбежно их снижение».

3 Исчерпание высокоточных ракет

Речь идет о российском высокоточном оружии, к которому относится несколько типов ракет, напоминает The Insider.

Ракеты с дальностью больше 300 км

Это в частности:

баллистические ракеты для комплексов Искандер-М,

крылатые ракеты Калибр морского и наземного ( 9М729) базирования,

9М729) базирования, крылатые сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс ( П-800) морского и наземного базирования,

П-800) морского и наземного базирования, крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-22/Х-32 ( из них ракеты Х-555 и Х-22 достались России из арсеналов СССР, а также от Украины в 1990-е годы, и больше не производятся).

Каждого из этих типов ракет в арсенале России накануне войны было по несколько сотен единиц. О том, что РФ существенно расходовала этот арсенал, свидетельствуют такие факторы:

интенсивность их использования снизилась с нескольких десятков единиц в сутки в первые дни войны до единичных пусков сейчас ( а иногда и раз в несколько дней)

а иногда и раз в несколько дней) РФ маскирует растущий дефицит дальнобойных ракет обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии, в том числе с использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям ( хотя боезапас ракет для этих систем измеряется тысячами или максимум десятками тысяч, «но никак не сотнями тысяч и тем более не миллионами штук»).

Расследователи также предполагают, что нынешние возможности РФ производить такие ракеты уступают темпам их расходования в Украине. Объемы ежегодного производства дальнобойных крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет каждого типа измеряются в среднем в количестве до 50 единиц.

Морских ракет Калибр, авиационных ракет Х-101, и крылатых ракет наземного базирования 9М729 («которые по большому счету являются разновидностями одной и той же ракеты») РФ суммарно производит в год не более 100 единиц. По крылатым ракетам Оникс это число чуть выше ⸺ 55 единиц, а по ракетам Х-32, чье производство на замену Х-22 началось в 2018—2019 годах — вряд ли превышает 20 единиц.

«В целом получается, что объемы производства российских высокоточных ракет дальностью свыше 300 км составляют 225 единиц в год», — подчеркивают расследователи, отмечая, что оценка «может быть скорректирована по мере поступления новых данных».

Ракеты с дальностью до 300 км

К ним относятся авиационные крылатые ракеты Х-35 и Х-59. Это более простые ракеты, количество которых в армии РФ «оценить затруднительно», признают расследователи. Так же сложно оценить и объемы их производства, поэтому The Insider не берется оценивать, как долго РФ еще сможет использовать такие крылатые ракеты с текущей интенсивностью.

4 Проблемы с бронетехникой

Основные ее потери приходятся не только на уничтожение в боевых действиях, но и на повреждение от попаданий снарядов, другие поломки, а также исчерпание моторесурса. Так, моторесурс основных российских боевых танков (Т-72 и Т-80 разных модификаций) составляет не более 1000 часов. После этого им необходимо менять либо ремонтировать двигатели, а производят их на импортном оборудовании — что уже проблема для РФ.

Если считать, что российские танки, БМП, БТР и БМД на войне работают хотя бы 2−3 часа в сутки, то с февраля 2022 года они отработали 370−560 часов. Поэтому львиная доля российской бронетехники — при сохранении высокой интенсивности боев — уже к концу 2022 года должна будет уйти на ремонт (если не будет уничтожена).

А мощности такого ремонта, как и производства новой техники, у России ограничены: это примерно 650 танков и боевых бронированных машин в год (модернизированных либо произведенных), из них:

не более 160−170 единиц танков Т-72 Б3/Б3М в год ( в 2011—2020 годах);

в 2011—2020 годах); не более 45−50 единиц танков Т-80 БВМ ( в 2017—2021 годах);

в 2017—2021 годах); производство не более нескольких десятков танков Т-90М в год, ( равно как и модернизации танков Т-90).



The Insider напоминает, что началу войны армия РФ имела около 2000 модернизированных танков (из порядка 3300 танков, находившихся в войсках). А из более чем 16 000 боевых бронированных машин всех типов на долю новых и модернизированных приходилась примерно четверть.

5 Проблемы военной авиации

Авиация остается угрожающей силой армии РФ: сегодня с учетом потерь и поломок Россия все еще способна держать у границ Украины около 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов (далеко не все из них являются при этом ударными, пишет The Insider).

«Тем не менее, вести полномасштабную воздушную кампанию Россия оказалась не способна с самого начала войны, а сейчас ее возможности для такой кампании лишь сократились», — убеждены расследователи.

Вот их главные аргументы:

двигатели штурмовиков Су-25 имеют маленький моторесурс ( 500 часов);

500 часов); для широкого использования фронтовых бомбардировщиков Су-24 эта война в любом случае является последней ( «в силу их старости»);

«в силу их старости»); украинская ПВО остается работоспособной, а интенсивность использования российских самолетов и вертолетов — относительно низкой ( в начале войны — примерно 1−2 боевых вылета в сутки общей длительностью 1−1,5 часа).

в начале войны — примерно 1−2 боевых вылета в сутки общей длительностью 1−1,5 часа). ограниченные производственные мощности военной авиации РФ ( если в десятилетие до полномасштабной агрессии Россия ежегодно производила 30−35 боевых самолетов и 25−30 ударных вертолетов, а модернизировала от 130 до 200 единиц различной авиатехники, то затем РФ попыталась начать переход на «новое поколение боевых самолетов» в пользу снижения их количества — но этот процесс затянулся, а теперь санкции вряд ли позволят его завершить).

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