Это ослабляет врага. Как взрывы в Крыму повлияли на оккупантов, и почему украинская ПВО стала лучше сбивать ракеты 12 августа, 12:29 Эксклюзив НВ 9 августа в оккупированном Россией Крыму раздались взрывы на военном аэродроме (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрывы на военном аэродроме в оккупированном Крыму ослабляют врага, а новые противорадиолокационные ракеты могут уничтожить российскую воздушную оборону на неподконтрольной Украине территории, считает пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.



9 августа в истории российско-украинской войны открылась новая страница: впервые за восемь лет оккупации в Крыму раздались взрывы на военном аэродроме. В результате этого, как сообщило американское издание CNN, Россия понесла наибольшие потери в авиации за день со времен Второй мировой войны.

Видео дня

Ни украинские, ни российские силы не признали, что явилось следствием удара. Минобороны РФ объяснило взрывы «Детонацией нескольких авиационных боеприпасов». Минобороны Украины, со своей стороны, заявило, что не может установить причину «пожара» на территории аэродрома, но напомнило о правила пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.



Но большинство международных и отечественных экспертов, как и авторитетные западные СМИ, уверены: взрывы на российской военной базе стали следствием атаки ВСУ .



НВ расспросил спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, как подобные взрывы в Крыму ослабляют врага, а также о том, что помогает сегодня украинской противовоздушной обороне (ПВО) эффективнее сбивать вражеские ракеты.



— 9 августа на военном аэродроме в Крыму раздались мощные взрывы. Насколько этот инцидент является серьезным ударом по врагу?



— Выведение любого аэродрома из строя [ослабляет врага ]. В частности, такого, что находится недалеко до наших границ, во временно оккупированном Крыму. Аэродром Саки в Новофедоровке постоянно используется [самолетами] для патрулирования черноморского бассейна. А это оказывает определенную поддержку оккупационным войскам военно-морских сил — кораблям. Идет комплексная поддержка с береговой линии Крыма средствами противовоздушной обороны, так же с воздуха те корабли могут прикрывать истребители, которые там базировались и базируются. А это — Су-30СМ (похож на наш Су-27), бомбардировщики Су-24М, некоторые транспортные самолеты — Ил-76МД, возможно, еще вертолеты.



Спутниковые снимки в преддверии этих взрывов показывают, что там было немало авиационной техники и вооружения. Поэтому аэродром, который находится в 200 км от украинской границы, потенциально представляет серьезную угрозу. С него постоянно взлетали самолеты в режиме 24/7. А когда еще Змеиный был оккупирован Россией, то между ним и Севастополем самолеты курсировали по кругу, патрулируя. Вот такое стратегическое значение имеет этот аэродром. Так же как и другие аэродромы в Крыму, которых около пяти: Джанкой, где стоит их техника, Бельбек и другие. Это бывшие наши аэродромы, где работала авиация Воздушных сил.



Юрий Игнат, речной Воздушных сил, говорит, что выведение из строя целого аэродрома с самолетами и боекомплектом в Крыму - отличные новости для Украины. / Фото: DR

— Что будет с аэродромом в Новофедоровке?



— Они же били по всем нашим аэродромам [в начале полномасштабного вторжения], мы их как-то восстанавливаем и делаем это быстро. Дело в том, что если взорвались склады с горюче-смазочными материалами, ракетно-артиллерийским вооружением, если уничтожены самолеты и повреждена взлетно-посадочная полоса, то некоторое время все это потребует восстановления. Поэтому то, что выведен из строя целый аэродром с самолетами и боекомплектом, для нас прекрасные новости.



— Где еще должны произойти подобные взрывы, чтобы ослабить Россию в воздухе?



— Да повсюду должны случиться. У них десятки аэродромов на территории России и Белоруссии. Начиная с Крыма и в любом крупном городе в России есть военные аэродромы вокруг границ Украины. Так же на территории Беларуси они [используют] все военные аэродромы для базирования своей авиации, размещения там зенитных ракетных систем и оперативно-тактических комплексов Искандер, Точка-У. Все полностью используется и применяется. Единственное, что они поняли, что где-нибудь могут произойти, как они говорят «хлопки», и размещают свою авиацию несколько подальше.



Вместе с тем, их авиационная деятельность в небе постоянна. Мы постоянно видим на радаре до 20 самолетов. Они у нас отмечены их красным цветом: постоянно курсируют вокруг Украины — от Беларуси и до Крыма. А это самолеты разных типов: и БПЛА, и тактическая авиация. Поэтому аэродромы противника — это серьезная для нас угроза. Но, насколько вы знаете, от ракет оккупантов фактически не удастся уберечься сейчас каким-то выведением из строя аэродромов. Потому что запускают крылатые ракеты как из района Астрахани [русский город, находящийся в 800 км от украинской границы], так и с кораблей Черноморского флота, которые могут быть в бухте Севастополя, или значительно дальше. Дальность этих ракет позволяет преодолевать тысячи километров и поражать цели на территории нашего государства.



— США уже передали Украине противорадиолокационные ракеты и запасные части для истребителей. Какое преимущество это дает Украине?

— Мы постоянно с нашими партнерами, не только с США, поддерживаем переговоры по предоставлению Украине на любых условиях (или закупки, или по партнерским соглашениям) запасных частей. Мы не можем их больше нигде взять, как в странах центральной Европы и тех, где есть на вооружении такая же техника, как у нас. Это техника советского производства: БУК-М1, С-300, а также самолеты, штурмовая авиация.

Все, что они нам дают, существенно помогает. И речь идет не только о запчастях, но и о боекомплекте. Знаем, что существенно ощущается дефицит артиллерийских снарядов, это уже касается артиллерии, а не Воздушных сил. Именно поэтому мы перешли на натовские пушки не только из-за их дальнобойности, точности и современности, но и из-за дефицита снарядов 152 мм советского образца. Это был вынужденный шаг, потому что противник наносил в 20 раз больше артударов, чем мы, по отдельным направлениям. И, собственно, партнеры нам дают не только артиллерийские снаряды, но и боекомплект других видов вооружения. Все в комплексе действительно очень помогает — мы ежедневно наносим удары.

— А как насчет противорадиолокационных ракет?



— США уже официально подтвердили предоставление этих ракет. Они чрезвычайно полезна для Воздушных сил и будут уничтожать противника чрезвычайно эффективно. Противорадиолокационная ракета — это средство, которое будет направляться на вооружение и военную технику [врага], которая имеет радиоизлучение. То есть, радиолокационный сигнал, который будет поступать из радара противника, будет улавливаться ракетой и она будет идти точно на него. И такие ракеты призваны эффективно уничтожать ПВО и все, что излучает радиолокационный сигнал. Этого очень боится противник, ведь он очень серьезно насытил оккупированные территории средствами ПВО. Есть эшелонированная оборона, разные средства — [комплексы] Панцирь, Тор, Бук М-1 ( М-2, М-3), С-300 (среднего действия) и С-400 (дальнего действия). И чем скорее мы получим достаточное количество этих ракет, тем быстрее мы уничтожим ПВО на временно оккупированной территории, и это позволит нашей ударной авиации наносить удары в глубине обороны противника.



— То есть, это откроет нам путь в небе для самолетов, дронов, ракет.



— Конечно. Сухопутным войскам очень трудно продвигаться без авиационной поддержки. Потому что [происходит] оборона из окопа, враг зарывается в землю и построил уже серьезные укрепления. И здесь, собственно, нужна авиационная поддержка и БПЛА, и истребительной, ударной, штурмовой авиации, и вертолетов. Кто контролирует воздушное пространство, тот обречен на успех.



Спутниковый снимок военного аэродрома в Новофедоровке после взрывов / Фото: DR

— Удалось ли с помощью этих ракет часть российских ПВО уничтожить?

— Если эти ракеты нам предоставляют партнеры, значит, эффективность их уже доказана. Их адаптировали к нашим истребителям. Это определенный вынужденный шаг. Разумеется, нам все равно нужны современные самолеты F-16 или F-15. Противорадиолокационные ракеты — лишь отдельный вид вооружения, которое может нести многоцелевой истребитель. Это ракеты, которые призваны уничтожать радиолокационные средства (ПВО). Современные истребители с современным вооружением могут выполнять много функций — вести воздушные бои, наносить удары по воздушным, наземным целям теми образцами вооружения, которые чрезвычайно эффективны в армиях стран НАТО и на вооружении в американские армии.

— В последнее время воздушные силы более эффективно перехватывают ракеты. С чем это связано?

— Воздушные силы больше перехватывают ракеты, которые раньше перехватывали с меньшей эффективностью. Это касается крылатых ракет, летящих со скоростью около 900 км/ч. Хотя они технологичны и современны ракеты (типа Калибр, Х-101, Х-555), но их способна наша ПВО уничтожать. Тактико-технические характеристики этих ракет позволяют их уничтожать нашими зенитными ракетными комплексами. Что касается других ракет, применяемых противником — Х-22, Х-31, Оникс, Кинжал или Искандер — мы, к сожалению, не можем эффективно использовать наши средства. Потому что Кинжал — это вообще гиперзвуковая ракета и чрезвычайно современная. Это фактически Искандер, взлетающий не с земли, а с воздушного носителя. Запуск Искандеров, вылетающих, например, с территории Беларуси, можно обнаружить с помощью разных источников информации. Кинжал — это ракета, которая запускается с самолета МиГ-31 преимущественно. Этот истребитель слетает с глубины России, поднимается очень высоко и выпускает эту ракету. Произошедший пуск не всегда видно, потому что это сложная радиолокационная цель. Эта ракета летит в верхних слоях атмосферы на очень большой скорости к точке, где должна опуститься на цель. При заходе на цель достигается еще более высокая скорость, около 12 тыс. км в час, и ракета опускается с этой невероятной скоростью вниз. Боевая часть составляет 500 кг — можно представить, какой взрыв может создавать это опасное оружие. Но как радиолокационно ее обнаружить очень тяжело, так и уничтожить ее практически невозможно. К счастью, этих Кинжалов у них мало и, очевидно, они будут их применять по чрезвычайно важным для них целям.

А вот Калибры, Х-101 и Х-555 сбиваются [украинскими войсками] только потому эффективнее, что уже через 5 месяцев наши бойцы, зенитчики, истребители и ПВО Сухопутных войск и другие подразделения Сил обороны уже более-менее научились выявлять эти цели и обезвреживать их. Происходит, безусловно, лучшее взаимодействие между разными структурами. Если ракета летит 900 км в час, чтобы ее уничтожить, нужно, чтобы каждый на своем месте сработал очень качественно и точно, а на завершающем этапе кто-то один все же взял и попал в эту ракету. Собственно, это уже достигается путем опыта и мы имеем такие результаты, когда сбиваем четыре из шести ракет, четыре из четырех или семь из восьми. Это очень крутой результат с учетом того вооружения, которое у нас есть еще с 70−80-х годов, а российские ракеты — в 2015 году выпуска. Мы понимаем, что делаем невозможное, чтобы падало на голову этого меньше.



— Вы раньше говорили о том, что для лучшей работы воздушным силам нужны системы ПВО средней и большой дальности действия. Продвигается ли вопрос получения этих систем?



— Мы можем сейчас говорить не о каких-то дальностях, а о конкретно том, что нам обещали партнеры. У нас есть действующие соглашения с Германией и Норвегией о предоставлении Украине [систем ПВО] NASAMS и IRIS-T. Уже в пакете помощи мы видим, что американцы предоставляют нам ракеты в NASAMS. Ракета к этим системам — это AIM-120 AMRAAM. Их количество не озвучивается, но они находятся в списке помощи. Это говорит о том, что эти комплексы мы все же получаем. Некоторые чиновники озвучивали, что речь идет о двух батареях с определенным количеством установок.



Что касается IRIS-T, то есть информация, что процесс не будет быстрым, что все зависит от того, насколько производство в Германии будет способно изготовить необходимое для нас количество этих систем. А их нам нужно очень много. Ну, как бы то ни было, другого пути у нас нет. Я знаю, что ведутся переговоры относительно предоставления других систем, чтобы усилить уже существующую нашу систему ПВО — а это [советские] БУК М1, С-300. Понятно, что это именно то, что сейчас сдерживает врага и фактически не залетает на подконтрольную Силам обороны Украины территорию. Это тот щит, который у нас есть. К сожалению, на сегодняшний день больше систем, оберегающих наше небо от российской авиации, нет. И когда будет то же NASAMS и IRIS-T, сказать сейчас трудно. Но мы все же надеемся, что первые поставки состоятся как можно быстрее.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.