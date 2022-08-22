Войска РФ выпустили почти 3,5 тысячи ракет по Украине — Зеленский 22 августа, 22:31 Президент добавил, что удары российской артиллерии невозможно посчитать. (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Россия выпустила почти 3,5 тысяч ракет по украинской территории с начала полномасштабного вторжения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ

Во время вечернего видеообращения он сообщил, что в Харькове, где оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому, закончили разбирать завалы. По последним данным, в результате атаки погибли 19 человек.

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«А такие удары нелюдей в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней. Общее число разных крылатых ракет, которые Россия использовала против нас, приближается уже к 3,5 тысячи», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что удары российской артиллерии невозможно посчитать.

Ранее СБУ сообщала, что из 20 ракет, которые выпускает Россия по Украине, только одна летит по военным объектам, остальные попадают в гражданскую инфраструктуру.

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