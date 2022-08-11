Вырванные клыки. Сколько тяжелого вооружения и техники потеряла РФ в Украине и какие страны могут пополнить ее арсенал — западные СМИ

11 августа, 06:50
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Российский танк, уничтоженный во время атаки армии РФ на Киевскую область, ржавеет посреди огорода одного из жителей села Большая Дымерка (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Российский танк, уничтоженный во время атаки армии РФ на Киевскую область, ржавеет посреди огорода одного из жителей села Большая Дымерка (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Масштабные потери военной техники в Украине заставляют агрессора выводить на поле боя устаревшие образцы, а Кремль — отчаянно искать пути пополнения запасов. Иностранная пресса оценивает проблемы РФ с вооружением.

В конце июля торговое судно Sparta II, следовавшее из Сирии в черноморский порт в Новороссийске, пересекло закрытый для военных кораблей турецкий пролив Босфор. По данным европейской разведки, на борту судна, которое находится под санкциями США, была военная техника.

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Путешествие Sparta II указывает на отчаянные попытки Кремля пополнить свои ресурсы для продолжающейся уже шестой месяц войны в Украине, которая стала крупнейшей военной кампанией в Европе со времен Второй мировой войны, пишет американское агентство финансовых новостей Bloomberg.

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Если Украина получает для своей защиты многомиллиардные поставки оружия от США и европейских стран, то Россия в своем нападении вынуждена полагаться на собственные ресурсы, отмечает издание. И это на фоне сообщений о значительных потерях страны-агрессора: по оценкам американских чиновников, с начала войны РФ потеряла десятки тысяч военных и тысячи единиц бронетехники.

В рамках десятилетней программы модернизации российская армия сформировала большие запасы вооружения и сейчас в Кремле отрицают какие-либо проблемы с их пополнением. Однако, по данным американских и европейских чиновников, масштабные потери танков и бронетранспортеров заставляют Москву обращаться к запасам более старой техники – как, например, изготовленные десятки лет назад танки Т-62.

Редактор: Анна Павленко

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Теги:   Иран Сирия КНДР Вооружение Армия России Санкции против России Российская военная техника Полупроводники Война России против Украины Боевые потери

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