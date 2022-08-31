350 оккупантов, 20 танков и другая техника. Генштаб рассказал об огромных потерях армии РФ за сутки

31 августа, 09:25
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Сколько военных и техники потеряла Россия, сообщил Генштаб (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сколько военных и техники потеряла Россия, сообщил Генштаб (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 48 тысяч своих военных.

В сообщении Генштаба в Facebook говорится, что потери России составили:

  • личного состава — около 47900 (+350) человек ликвидировано
  • танков — 1974 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин — 4312 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 1091 (+12) ед,
  • РСЗО — 285 (+3) ед,
  • средства ПВО — 152 (+1) ед,
  • самолетов — 234 (+0) ед,
  • вертолетов — 204 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 849 (+2),
  • крылатые ракеты — 196 (+0),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3236 (+19) ед,
  • специальная техника — ​​103 (+0).

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Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Армия России Война России против Украины

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