350 оккупантов, 20 танков и другая техника. Генштаб рассказал об огромных потерях армии РФ за сутки
Сколько военных и техники потеряла Россия, сообщил Генштаб (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 48 тысяч своих военных.
В сообщении Генштаба в Facebook говорится, что потери России составили:
- личного состава — около 47900 (+350) человек ликвидировано
- танков — 1974 (+20) ед,
- боевых бронированных машин — 4312 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 1091 (+12) ед,
- РСЗО — 285 (+3) ед,
- средства ПВО — 152 (+1) ед,
- самолетов — 234 (+0) ед,
- вертолетов — 204 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 849 (+2),
- крылатые ракеты — 196 (+0),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3236 (+19) ед,
- специальная техника — 103 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
Данные уточняются.
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