350 оккупантов, 20 танков и другая техника. Генштаб рассказал об огромных потерях армии РФ за сутки 31 августа, 09:25 Сколько военных и техники потеряла Россия, сообщил Генштаб (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 48 тысяч своих военных.

В сообщении Генштаба в Facebook говорится, что потери России составили:

личного состава — около 47900 ( +350) человек ликвидировано

+350) человек ликвидировано танков — 1974 ( +20) ед,

+20) ед, боевых бронированных машин — 4312 ( +18) ед,

+18) ед, артиллерийских систем — 1091 ( +12) ед,

+12) ед, РСЗО — 285 ( +3) ед,

+3) ед, средства ПВО — 152 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 234 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 204 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 849 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 196 ( +0),

+0), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3236 ( +19) ед,

+19) ед, специальная техника — ​​103 ( +0).

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Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

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