Зеленский приехал во Львов: провел совещание об обстановке на границе с Беларусью 11 января, 13:25 Владимир Зеленский во время координационного совещания во Львове 11 января (Фото:ОПУ)

В среду, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, президент провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины.

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Речь шла об обстановке на границе с Беларусью.

Зеленский заслушал доклады о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в тех регионах Украины, которые граничат с Беларусью.

«Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях», — сказал он.

На совещании с участием президента поднимали и вопроса защиты и функционирования Ровенской АЭС.

Координационное совещание с участием Владимира Зеленского во Львове 11 января / Фото: Офис президента

Во время рабочей поездки Зеленский также почтил память украинских военных, погибших в боях с войсками РФ.

Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.



В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

Перед этим в Генштабе ВСУ также заявляли, что на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.



Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.



