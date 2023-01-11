Зеленский приехал во Львов: провел совещание об обстановке на границе с Беларусью
Владимир Зеленский во время координационного совещания во Львове 11 января (Фото:ОПУ)
В среду, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов с рабочим визитом.
Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, президент провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины.
Речь шла об обстановке на границе с Беларусью.
Зеленский заслушал доклады о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в тех регионах Украины, которые граничат с Беларусью.
«Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях», — сказал он.
На совещании с участием президента поднимали и вопроса защиты и функционирования Ровенской АЭС.
Во время рабочей поездки Зеленский также почтил память украинских военных, погибших в боях с войсками РФ.
Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища.
По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.
В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.
Перед этим в Генштабе ВСУ также заявляли, что на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.
6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.