Россия стягивает в Беларусь свой «металлолом», но угрозы вторжения пока нет — Павлюк 9 января, 14:55 Российские военные в Беларуси, октябрь 2022 года (Фото:Минобороны Беларуси)

Угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

Об этом заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Командующий обороной столицы подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации вооружения и техники, поэтому противник стягивает свой «металлолом» на Белорусском направлении.

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По данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из РФ для обучения личного состава противника, — снято с длительного хранения.

«Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства. Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из России военной техники привлекаются белоруссские военнослужащие», — отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины внимательно следят за перемещениями врага и отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил РФ и Беларуси с 16 января по 1 февраля.

«Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику. Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны Беларуси на сегодняшний день остается маловероятной», — добавил Павлюк.

6 января Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 единиц своей военной техники. Позже Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие российского эшелона в страну, но не назвало количество российских военных и техники в нем.

5 января стало известно о том, что Россия передала Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А. Это уже третий батальонный комплект этой техники в РБ.