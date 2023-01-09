«Лукашенко безумнее Путина». Воздушная атака с Беларуси более опасна, чем наземное вторжение в Украину — интервью с Антоном Мотолько 9 января, 19:28 Эксклюзив NV Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Воздушная группировка в Беларуси представляет на порядок больше опасности для украинцев, чем то количество военных, которые сейчас находится на земле, считает основатель проектов Motolkohelp и Беларускі Гаюн Антон Мотолько.

Белорусский активист в интервью Radio NV рассказал, сколько военных и какую технику РФ притащила на территорию соагрессора, а также о том, есть ли в узурпатора Александра Лукашенко доступ к ядерному оружию.

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— Россия с Беларусью объявили совместные авиационные учения, которые должны продлиться до 1 февраля. Началась переброска авиации в Беларусь. Насколько она массовая? Какие движения на территории Беларуси вы и ваши коллеги наблюдаете?

— [8 января] прибыло 12 вертолетов на аэродром Мачулищи под Минском. Это не то, что большое количество, которое представляет высокую угрозу, но в любом случае это довольно таки заметный блок. Мы ожидаем прилет, вероятно, [10 января] или [11 января] еще какой-то партии из вертолетов.

Интересно отметить следующий момент. 30 декабря под Минском приземлилось около 8 грузовых самолетов, которые что-то привезли. Как обычно, мы не знаем что. Мы знаем сам факт: большое количество грузовых ИЛов и, если не ошибаюсь, один АН-124 в один день привезли что-то на аэродром в Мачулищи. Спустя чуть больше недели прилетает партия вертолетов и объявляется об учениях.

При этом у нас имеется информация, что на том самом аэродроме в Мачулищах все-таки присутствуют сверхзвуковые ракеты Кинжал. И их там, скажем так, больше, чем одна. То есть действительно вооружение есть. Это оружие довольно дорогое, маловероятно, что его будут использовать для учений.

Мы знаем о том, что Российская Федерация не успевает производить ракеты, особенно — дорогостоящие. И тратить их на учениях навряд ли она будет. Исходя из этого, возможно, один из вариантов развития событий — потенциальная провокация или попытка провокации: якобы украинские войска или украинские ракеты попали на территорию Беларуси. И вот уже Союзное государство Лукашенко и Путина должно резко ответить.

И авиаудары либо использование вертолетов, то есть воздушная операция, имеет больше логики, чем наземная операция. Потому что мы знаем, что количества российских военных на территории Беларуси все еще не достаточно для какой-то наземной операции. Мы знаем про заминированную границу между Беларусью и Украиной. Мы знаем про разрушенные дороги и путепроводы, железную дорогу. Соответственно, быстро перейти и продвинуться на довольно большое расстояние будет, скажем так, проблематично. Есть и тероборона, есть и украинская армия, которая, естественно, не позволит быстрое продвижение. И в этот раз, в отличии от февраля 2022 года, [они] уже ожидают нападения с северной границы Украины со стороны Беларуси.

— Сообщалось, что в ночь на 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон российских военных в составе около 800 человек. Накануне, 6 января, тоже были привезены 800 российских военнослужащих. Только за два дня в Витебск было переброшено около 1.5 тысяч военных РФ. А сколько сейчас россиян есть на территории Беларуси? Можно ли это подсчитать, какие у вас цифры?