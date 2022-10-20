Цель — не Киев. В Генштабе предупредили о риске повторного наступления с Беларуси 20 октября, 15:20 Угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет (Фото:Генштаб)

По данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», — сказал он.

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Громов отметил, что на территории Беларуси продолжаются меры по развертыванию авиационных подразделений, подразделений других родов войск ВС России.

Кроме того, в Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации.

Громов добавил, что Белорусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов, а также разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.