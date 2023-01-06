В Госпогранслужбе рассказали, сколько военных РФ находятся на территории Беларуси 6 января, 12:22 ВСУ усилили границу с Беларусью на фоне угроз нового вторжения (Фото:ОК Север/Facebook)

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые есть в настоящее время рядом с границей, мы не видим. Не фиксируем перемещения ни военной техники возле нашей границы, ни перемещения личного состава или подразделений РФ, или же Беларуси, которые бы предпринимали какие-то демонстрационные действия», — отметил он.

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Демченко добавил, что из подразделений войск РФ в Беларуси на данный момент находится чуть более 10 тысяч военных. Их привлекают к учениям.

«Не исключено, что часть из них будет переброшена на восток Украины для пополнения подразделений РФ. На территорию Беларуси может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки», — пояснил представитель ГПСУ.

Демченко также подчеркнул, что Россия может в любой момент использовать направление из Беларуси для вторжения, но может продолжать копить силы.

Он также заверил, что украинские военные контролируют ситуацию на границе и готовы к любому развитию событий.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.