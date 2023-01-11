Находящиеся в Беларуси войска РФ вряд ли имеют реальную наступательную силу — британская разведка 11 января, 09:18 В Беларуси проходят военные учения (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Находящиеся в Беларуси российские войска не представляют военной угрозы для Украины и занимаются учениями на полигонах, сообщила британская разведка в среду, 11 января.

«Новое развертывание российских самолетов в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины», — сказано в сообщении разведки в Twitter.

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Британские разведчики считают, что хотя Россия содержит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в учениях и маловероятно, что они имеют реальную наступательную силу.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.