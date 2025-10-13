Украинский военный стреляет из самоходной гаубицы Богдана на линии фронта в Запорожской области, 13 сентября 2025 года (Фото: REUTERS)

Народный депутат Украины от фракции Голос, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV объяснил, почему нельзя передать деньги с национального кэшбека и Телемарафона на зарплаты украинским военным.

В эфире Radio NV Рахманин отметил, что, по его мнению, ни национальный кэшбек, ни Телемарафон, сейчас не нужны и деньги надо тратить сбалансировано.

«Но услышьте меня еще раз. Те вещи, о которых вы говорите (Телемарафон и национальный кэшбек — ред.), они финансируются за счет денег, которые мы получаем от партнеров», — добавил нардеп.

Он объяснил, что на оборону Украины идут почти все деньги, которые поступают в государственный бюджет, тогда как другие расходы финансируют партнеры Украины, которые не согласятся перенаправить эти деньги для финансирования армии.

«Социалка, Марафон, кэшбек, зарплаты бюджетникам, культура, гуманитарка — это все деньги, которые мы берем у иностранных партнеров. И даже если у нас не будет, условно говоря, Марафона, эти деньги теоретически даже перевести на Силы обороны нельзя, потому что партнеры на это деньги не дают», — заявил Рахманин.

Он добавил, что это не снимает ответственности с тех, кто готовит бюджет и голосует за него, и он сам не понимает, зачем Украине Телемарафон и национальный кэшбек, кроме которых у него вызывают вопросы еще «по меньшей мере десяток программ».

«Но, условно говоря, если их не будет, так просто перебросить бюджетные деньги не получится. Сейчас появились дополнительные механизмы, которые позволяют, в принципе, [деньги из] некоторых невоенных программ перебрасывать на нужды военных, но опять же, если они финансируются из отечественных источников. Но если речь идет о целом ряде различных кредитов, займов и иностранных грантов, так просто их перебросить, например, на оружие, на вооружение, даже на денежное вознаграждение, не получается», — заявил нардеп.

В июле издание Bloomberg сообщало, что Зеленский заявил, что планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим ВСУ.

Во время брифинга 27 сентября, отвечая на вопрос, будут ли страны Европы финансировать заработную плату украинских военных, Зеленский заявил, что бюджета Украины на это не хватит.

Читайте также: Украина предложила Евросоюзу с 2026 года финансировать ВСУ

Он сказал, что европейские партнеры поднимают вопрос дополнительного финансирования украинских военных.

На вопрос о том, какие есть шансы того, что Европа поможет Украине с финансированием зарплат военных, президент Украины ответил: «Шансы есть».