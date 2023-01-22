Скандал с закупками Минобороны. Поставщик продуктов заявляет о «преднамеренной манипуляции» 22 января, 23:32 В Минобороны и фирме-поставщике опровергли данные расследования о завышенных ценах закупок продуктов для военных (Фото:mil.gov.ua)

В компании ООО Актив компании, фигурирующей в скандальном расследовании о закупках Минобороны продовольствия для военных, отрицают обвинения в завышении цен, а также называют изложенную в СМИ информацию манипулятивной.

Об этом говорится в комментарии директора ООО Актив компании, который пресс-служба компании направила NV.ua.



В письме называют «недостоверной» информацию о компании как контрагенте Минобороны, которая в последнее время распространяется в СМИ.

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«Приводится информация о том, что ООО Актив компании якобы является «прокладкой», находится по адресу массовой регистрации, имеет уставный капитал в размере всего 1000 грн, реализует продукцию по завышенным ценам. Указанная информация недостоверная, направлена на дискредитацию ООО Актив компании и Минобороны», — говорится в письме.

В компании заявляют, что там официально трудоустроено 187 работников, в ее владении находится более 2000 м² складских помещений и более 70 специализированных грузовых транспортных средств, а также что со складов ООО Актив компании ежедневно отгружается продуктов питания в объеме не менее 120 тонн.

Также в компании добавили, что фактическое местонахождение ООО Актив компании не соответствует юридическому адресу, и это объясняется целью сохранения жизни и здоровья работников предприятия, а также его производственных мощностей.



Комментируя сообщения СМИ о завышении цен на пищевые продукты, в частности, стоимость яиц, в ООО Актив компании сообщили, что во время проведения соответствующей закупки, свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги. Как уверяют в компании, цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО Актив компании в 2023 году составляет сейчас 145,8 грн.

Там объяснили, что сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по каталогу с перечнем продуктов более 400 наименований (что обеспечивает полноценным питанием одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности, и в зону боевых действий.

«Согласно порядку применения Каталога пищевых продуктов, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов — это весь перечень пищевых продуктов, который входит в Каталог продуктов, и закупается как одно целое. Кроме того, в стоимость Услуги также входит освежение (обновления) фактически поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения, путем их замены аналогичными пищевыми продуктами свежего производства», — объясняют в компании.

В ООО Актив компании считают, что поэтому сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте - неправильно и манипулятивно.

В компании также отметили, что цена на услуги по обеспечению пищевыми продуктами фиксируется на весь год и не может быть увеличена в случае сезонного подорожания тех или иных продуктов.

«С даты заключения договора ООО Актив компании не реализовало ни одно яйцо по цене 17 грн», — утверждают в компании.

Там сообщили, что заключению договора с Минобороны предшествовало проведение судебного товароведческого исследования в ННЦ ИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариус, согласно которому рыночная цена одного яйца составляет 9 грн за шт.

В ООО Актив компании также упомянули, что Кабмин по соображениям безопасности утвердил отдельный порядок оборонных закупок на время военного положения.

«Обнародование действующих контрактов компании ставит под угрозу дальнейшую безопасную работу наших производственных мощностей и жизни и здоровья наших сотрудников. А это более 180 человек», - отметили в компании.

В компании обратились в Минобороны и к депутатам Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с призывом о расследовании утечки информации с ограниченным доступом и о принятии мер обеспечения работы предприятия.

В ООО Актив компании также выразили «искреннюю надежду на то, что искусственно спровоцированный скандал в СМИ на основе манипуляций с данными и как следствие обвинения в якобы наличии коррупционной составляющей в работе нашей компании по контрактам с МО не является спланированной провокацией, направленной на подрыв обороноспособности страны».

«В обратном случае компания будет обращаться в Службу безопасности Украины с требованием о всестороннем расследовании этого инцидента», — отмечается в письме директора компании.

В Минобороны ранее также назвали введением в заблуждение» и «сведениями с признаками манипуляций» сообщения СМИ о закупке продовольствия для военных в два-три раза дороже цен в магазинах Киева. В ведомстве также пообещали обратиться в СБУ и анонсировали внутреннюю проверку.

Накануне издание Зеркало недели, ссылаясь на соответствующие соглашения, сообщило, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева.

В распоряжении издания оказалась копия соглашения Минобороны стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей в шести областях, заключенной 23 декабря 2022 года.

Отдельно журналисты обнародовали каталог продуктов питания по сделке, с указанием цен за единицу продукта. Журналисты сравнили цены, указанные в сделке, с ценами в одной из столичных сетей супермаркетов. Цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в два-три раза.

Так журналисты писали, что Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине сейчас около 7 грн за штуку. Похожая ситуация и с ценами на другие продукты.

В расследовании также фигурирует ООО Актив компании, с которой согласно документами заключены контракты Минобороны. В материале издания журналисты пишут, что эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у нее свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году ООО Актив компании фигурировало в уголовном производстве Нацполиции. Фирма для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы якобы подала поддельный акт, не соответствующий действительности.



В Офисе президента после обнародования этого расследования анонсировали проверку приведенной информации.