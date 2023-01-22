Минобороны назвало данные СМИ о закупке продуктов питания для военных «манипуляцией». Обещают обращение в СБУ и внутреннюю проверку 22 января, 11:00 Министерство обороны Украины (Фото:mil.gov.ua)

В Министерстве обороны Украины назвали «введением в заблуждение» и «сведениями с признаками манипуляций» сообщения СМИ о якобы закупке продовольствия для военных в два-три раза дороже цен в магазинах Киева.

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 22 января.

Там заявили, что для Минобороны «организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в частности, в зоне ведения боевых действий», остается приоритетом.

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«Для этого министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг. Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что готовят материала к СБУ, чтобы провести расследование по «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период» и обещают провести внутреннюю проверку.

«В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность согласно закону», — добавили там.

Глава Минобороны Алексей Резников 21 января лично обратился к главе комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. Он просит безотлагательно провести заседание и заслушать «исчерпывающую информацию» о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военных на 2023 год при участии представителей НАБУ и ДБР.

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