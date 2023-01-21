Скандал с закупками Минобороны: Подоляк анонсировал проверку информации о завышенных ценах 21 января, 19:34 Михаил Подоляк (Фото:Верховная Рада/Twitter)

Информацию о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

Об этом в субботу, 21 января, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

«Мы сегодня общаемся на разных уровнях по этой теме. Сегодня пройдем определенные этапы к аудиту, аудит и будем понимать, точно ли там есть завышение. Если оно есть, ответственные лица должны понести очень суровое наказание. Я думаю, что так и будет, потому что нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом», — сказал Подоляк.

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Советник главы ОП добавил, что когда идет война, существуют не только герои, но и мародеры, но все должно происходить по процедуре.

«Мы должны провести аудит. Если это соответствует действительности — найти людей, подписывавших на 13 млрд контракты, четко установить это и провести расследование. И потом с этими людьми конкретно разобраться», — отметил он.



21 января издание Зеркало недели обнародовало соглашение Минобороны Украины, согласно которому ведомство, вероятно, закупает продовольствие для военных в два-три раза дороже по сравнению с магазинными ценами. В частности, министерство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22 грн за килограмм. Общая сумма сделки превышает 13 млрд гривен.

После появления публикации комитет Верховной Рады по нацбезопасности вызвал руководство Минобороны на заседание.