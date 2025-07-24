Двое нардепов от Слуги народа назвали свое голосование за законопроект о НАБУ и САП «ошибкой»
Украинцы протестуют против недавно принятого закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)
Народные депутаты от фракции Слуга народа Сергей Штепа и Ростислав Тистык заявили, что считают свое голосование за законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП, ошибкой.
Об этом нардепы сообщили в Facebook.
Штепа заявил, что поддержал документ, рассчитывая на то, что он был предварительно согласован с международными партнерами на самом высоком уровне.
Однако дальнейшие заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сенатора США Линдси Грэма показали отсутствие такого согласования. Это, по мнению депутата, вызывает серьезное беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на вступление в Европейский Союз.
«С первого дня предвыборной кампании 2019 года и до сегодняшнего дня я называю своей целью вступление Украины в Европейский Союз. Этой идее подчинена почти вся моя деятельность, поэтому я считаю недопустимым принятие законопроектов, которые могут навредить нашим евроинтеграционным перспективам. Если бы это было известно мне заранее — я бы не нажал «за», — сказал парламентарий.
По его словам, он воспринимал законопроект как попытку оптимизировать нагрузку между правоохранительными органами, чтобы НАБУ и САП могли сосредоточиться на делах наивысшего приоритета.
Он выразил надежду, что новый законопроект, который анонсировал президент, обеспечит эффективную работу антикоррупционных органов.
«Готов в кратчайшие сроки вернуться в сессионный зал для голосования», — добавил парламентарий.
Его однопартиец Ростислав Тистык заявил, что «в политике бывают ошибочные решения».
«Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос! Ожидаю президентский законопроект», — говорится в заметке нардепа.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.
23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.
В свою очередь, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».