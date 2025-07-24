Двое нардепов от Слуги народа назвали свое голосование за законопроект о НАБУ и САП «ошибкой»

Украинцы протестуют против недавно принятого закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Народные депутаты от фракции Слуга народа Сергей Штепа и Ростислав Тистык заявили, что считают свое голосование за законопроект № 12414 , который ограничивает независимость НАБУ и САП, ошибкой.

Об этом нардепы сообщили в Facebook.

Штепа заявил, что поддержал документ, рассчитывая на то, что он был предварительно согласован с международными партнерами на самом высоком уровне.

Однако дальнейшие заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сенатора США Линдси Грэма показали отсутствие такого согласования. Это, по мнению депутата, вызывает серьезное беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на вступление в Европейский Союз.

«С первого дня предвыборной кампании 2019 года и до сегодняшнего дня я называю своей целью вступление Украины в Европейский Союз. Этой идее подчинена почти вся моя деятельность, поэтому я считаю недопустимым принятие законопроектов, которые могут навредить нашим евроинтеграционным перспективам. Если бы это было известно мне заранее — я бы не нажал «за», — сказал парламентарий.

По его словам, он воспринимал законопроект как попытку оптимизировать нагрузку между правоохранительными органами, чтобы НАБУ и САП могли сосредоточиться на делах наивысшего приоритета.

Он выразил надежду, что новый законопроект, который анонсировал президент, обеспечит эффективную работу антикоррупционных органов.

«Готов в кратчайшие сроки вернуться в сессионный зал для голосования», — добавил парламентарий.

Его однопартиец Ростислав Тистык заявил, что «в политике бывают ошибочные решения».

«Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос! Ожидаю президентский законопроект», — говорится в заметке нардепа.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

В свою очередь, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».