Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Большой подарок Путину

24 июля, 10:14
NV Премиум
Зеленский своим шагом против НАБУ и САП поставил европейских финансовых спонсоров Украины перед дилеммой. Это спровоцировало протесты в Киеве и других городах

Это очевидно и несомненно еще одно отступление от борьбы с коррупцией. То, что новый премьер Юлия Свириденко утверждает, что коррупция не является такой уж и большой проблемой в Украине просто смешно — конечно, борьба за выживание против России является вызовом номер один, но я бы утверждал (поскольку освещаю украинскую тему более 35 лет), что вторым вызовом является борьба с коррупцией. А мои разноплановые друзья в военно-промышленном производстве рассказывают, что это все еще огромная проблема, которая подрывает военные цели — если не сказать больше: она углубляется, поскольку на войне наживаются.

Теги:   Тимоти Эш Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Владимир Зеленский Владимир Путин Коррупция Юлия Свириденко МВФ Помощь Запада

