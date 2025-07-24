Большой подарок Путину

Это очевидно и несомненно еще одно отступление от борьбы с коррупцией. То, что новый премьер Юлия Свириденко утверждает, что коррупция не является такой уж и большой проблемой в Украине просто смешно — конечно, борьба за выживание против России является вызовом номер один, но я бы утверждал (поскольку освещаю украинскую тему более 35 лет), что вторым вызовом является борьба с коррупцией. А мои разноплановые друзья в военно-промышленном производстве рассказывают, что это все еще огромная проблема, которая подрывает военные цели — если не сказать больше: она углубляется, поскольку на войне наживаются.

Реклама