Акция протеста против закона № 12414 во Львове, 22 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Как демократическое государство, Украина находится под ударом с двух сторон: первый и наиболее очевидный противник — РФ, но, возможно, существует еще один «коварный и разрушительный враг» — само украинское «полуавторитарное» руководство , Politico .

Отмечается, что по мнению оппозиционных депутатов и активистов, масштаб этого «скатывания к автократии» стал особенно очевидным на этой неделе, когда президент Владимир Зеленский фактически ликвидировал две ключевые антикоррупционные институции Украины, которые расследовали дела против топ-чиновников, подписав закон № 12414.

Реклама

В статье говорится, что при этом президент США Дональд Трамп, которого издание называет «давним другом-недругом» Зеленского, возможно, стал непреднамеренным союзником украинского президента в его борьбе против антикоррупционных органов.

«Он знает, что США не будут давить на него», — сказал бывший министр на условиях анонимности.

По его словам, решение уничтожить агентства было принято из-за «осознания того, что НАБУ приближается к фигурантам из властной верхушки», вспомнив расследование в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышева, которое могло напугать окружение президента.

«Это логическое завершение последовательного закручивания гаек. Новый нарратив прост: или ты с Зеленским, или ты агент России», — добавил он.

По словам Стива Бэннона, бывшего главного стратега Трампа и ведущего подкаста War Room решение Зеленского атаковать антикоррупционные структуры могло быть вполне разумным.

«Он знает, что MAGA обвиняет его в хищении миллиардов. Лучше пусть Марджори Тейлор Грин и War Room жалуются на коррупцию, чем реально позволить работать независимым структурам, которые он не контролирует», — сказал он Politico.

Под давлением общественности и ЕС, Зеленский вечером в среду попытался сделать уступку, заявив, что подготовит новое законодательство в ответ на требования протестующих, которое «гарантирует независимость антикоррупционных институтов».

Что именно имел в виду президент — остается непонятным и не снизило общественное возмущение из-за поспешно подписанного закона.

При этом отмечается, что ни он, ни глава Офиса президента Андрей Ермак, которого издание называет «фактическим сопрезидентом», не привели никаких доказательств того, как именно Россия могла влиять на эти органы.

В статье сказано, что несмотря на заверения Зеленского, подобную позицию имеют и чиновники ЕС. Они уже давно — хоть и непублично — сетовали на авторитарные тенденции в его управлении: чистки, замена независимых министров, отставка главы ВСУ генерала Валерия Залужного (который конфликтовал с президентом по стратегии войны и мобилизации), и чрезмерное влияние Ермака.

По данным Politico, также все большее беспокойство вызывают «охота на предателей» и «российских коллаборационистов», которые власти часто используют для подавления оппозиции.

До сих пор эти замечания не выносились публично — чтобы не дать Кремлю «пропагандистский подарок» и не подорвать западную поддержку Украины.

Вероятно, именно массовость протестов привлекла внимание ЕС. Издание Kyiv Independent, которое внимательно читают в Брюсселе, опубликовало резкую редакционную колонку с заголовком: «Зеленский только что предал украинскую демократию — и всех, кто за нее борется».

Оппозиционный депутат Николай Княжицкий также считает, что причиной демонтажа антикоррупционной системы стало приближение НАБУ к обвинениям против людей из ближайшего окружения президента.

«НАБУ уже имело достаточно доказательств против очень влиятельных лиц, и власть должна была срочно защищаться», — сказал он Politico.

Он также предположил, что Зеленский и Ермак считали, ни ЕС, ни США больше не будут уделять столько внимания антикоррупционным структурам, потому что все равно будут вынуждены поддерживать Украину.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.



Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.



Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

23 июля Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Вечером того же дня украинцы второй день подряд вышли на акции протеста. Их анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.