В ЕС заявили, что обеспокоены последними действиями Украины в отношении НАБУ и САП

В Еврокомиссии отреагировали на решение Украин по НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Ив Герман)

Об этом сообщили NV в представительстве ЕС в Украине.

Мерсье отметил, что НАБУ и САП имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны работать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

Он отметил, что ЕС предоставляет значительную финансовую помощь Украине при условии прогресса в сфере прозрачности, судебной реформы и демократического управления.

Кроме того, по его словам, вступление Украины в ЕС потребует от нее мощной способности бороться с коррупцией и обеспечивать институциональную устойчивость.

«ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в отстаивании верховенства права», — добавили в Еврокомиссии.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.