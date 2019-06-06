У Зеленского не было оснований распускать Раду — Парубий Сегодня, 15:53 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Парубий сказал, что на момент роспуска парламента Зеленским в коалиции было 227 депутатов РБК-Украина

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у Владимира Зеленского не было конституционных оснований для издания указа о роспуске парламента.

По словам Парубия, в Конституционный суд был передан список депутатов, которые по состоянию на 21 мая входили в парламентскую коалицию, сообщает Громадське.

Он отметил, что в 2014 году в коалицию входило 302 народных депутата, с тех пор из нее выходили как фракции так и отдельные народные депутаты.

«На этот момент в коалиции было 227 депутатов», — сказал Парубий



По его словам, не все из народных избранников подавали заявления о выходе из коалиции, поэтому формально до сих пор члены большинства.



«Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали», — добавил он.



Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады.