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У Зеленского не было оснований распускать Раду — Парубий

Сегодня, 15:53
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У Зеленского не было оснований распускать Раду — Парубий - фото

РБК-Украина

Парубий сказал, что на момент роспуска парламента Зеленским в коалиции было 227 депутатов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у Владимира Зеленского не было конституционных оснований для издания указа о роспуске парламента.

По словам Парубия, в Конституционный суд был передан список депутатов, которые по состоянию на 21 мая входили в парламентскую коалицию, сообщает Громадське.

Он отметил, что в 2014 году в коалицию входило 302 народных депутата, с тех пор из нее выходили как фракции так и отдельные народные депутаты.

«На этот момент в коалиции было 227 депутатов», — сказал Парубий

По его словам, не все из народных избранников подавали заявления о выходе из коалиции, поэтому формально до сих пор члены большинства.

«Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали», — добавил он.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Андрей Парубий

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