Бербок обвинила РФ в готовности уничтожить Мариуполь вместе с мирными жителями 31 марта, 09:56 Цей матеріал також доступний українською Анналена Бербок отметила, что РФ игнорирует международное гуманитарное право (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Немецкие власти констатируют, что ВС РФ готовы полностью уничтожить Мариуполь, если им не удастся его захватить.

Об этом в четверг, 31 марта, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, призвав кремлевский режим к «человечности», сообщает Укринформ.

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«Кажется, Россия настроена завоевать город или уничтожить его, несмотря на человеческую цену», — отметила глава МИД.

На сегодняшний день в городе остаются более 100 тысяч мирных жителей, в том числе детей, которые не могут эвакуироваться из-за российских оккупантов, обстреливающих гуманитарные коридоры.

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«Атаки необходимо немедленно прекратить. Необходимо соблюдать международное гуманитарное право. Поэтому я призываю российское правительство обеспечить безопасные коридоры для добровольной эвакуации мирных жителей и доставку гуманитарной помощи тем, кто не может или не хочет уехать», — подчеркнула Бербок.

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