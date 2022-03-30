Город, которого нет. За месяц осады Россия убила Мариуполь, где в подвалах все еще пытаются выжить 170 тыс. человек — фоторепортаж 30 марта, 16:17 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Житель Мариуполя фотографирует руины многоэтажки, 25 марта 2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За месяц полной блокады Мариуполь, где в подвалах и убежищах остаются около 170 тыс. человек, стал самым страшным свидетельством военных преступлений РФ в Украине.

По состоянию на 28 марта, по данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, было известно как минимум о 5 тыс. погибших жителях города — это самые скромные оценки числа жертв постоянных ударов и обстрелов РФ. Более 210 из числа погибших — дети.



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Оккупанты практически уничтожили Мариуполь. В городе повреждены 90% жилых домов (более 2,3 тыс.), почти половина из них разрушены полностью. Враг также разрушил или уничтожил 90% построек частного сектора (свыше 61,2 тыс.), 90% школ и вузов, почти все больницы, поликлиники и роддома, 70% детских садов.

Российским войскам пока не удается взять Мариуполь под полный контроль, но они блокируют все возможности организованной эвакуации из города. Жители вырываются из осады на свой страх и риск, гражданские автомобили нередко расстреливают. Добиться от Кремля организации гуманитарного коридора из Мариуполя не удалось даже президенту Франции Эммануэлю Макрону. 29 марта в телефонном разговоре с ним Владимир Путин выдвинул неприемлемое условие: он заявил, что украинские защитники должны «прекратить сопротивление и сложить оружие».

В тот же день Генштаб ВСУ заявил, что основные усилия армия РФ теперь концентрирует именно на взятии под контроль Мариуполя и Попасной.

По состоянию на 30 марта Мариуполь остается одной из самых горячек точек в зоне ООС. «Город наполовину взят, тяжелые бои идут прямо на улицах», — описал ситуацию сегодня Алексей Арестович, советник главы ОП.

С каждым днем появляются новые и новые данные о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе. По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, из захваченных районов города в Россию или ОРДЛО принудительно вывезены десятки тысяч украинцев, оккупанты вывозят также рожениц, детей и врачей.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова убеждена, что действия России в Мариуполе могут квалифицироваться не как военные преступления, а как геноцид.



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НВ публикует недавние фотографии агентства Reuters из Мариуполя и панорамы разрушенного города, сделанные украинскими защитниками.

70-летняя Валентина Демура плачет возле разрушенной многоэтажки, где была ее квартира

Женщина много лет проработала на комбинате Азовсталь, куда также попали снаряды оккупантов. После того как очередной обстрел разрушил ее квартиру, Валентина Демура переселилась к соседям, они вместе укрывались от новых атак в подвале

27 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Двое жителей Мариуполя возле руин жилых домов

25 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Панорама города, где почти все дома обгорели и разрушены после авиаударов и обстрелов российских войск

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Геннадий, ранее работавший в Мариуполе обувным мастером, уносит свои вещи из своего уничтоженного дома

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Частный сектор Мариуполя в руинах, на заднем плане — меткомбинат Азовсталь

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Российский оккупант возле одной из мариупольских многоэтажек, уничтоженных ударами армии РФ

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Мариуполец фотографирует это же здание несколькими днями ранее

25 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Два местных жителя идут мимо остатков разрушенного здания

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Валерий и Юлия Ужеговы, жители Мариуполя, готовят еду на лестничной площадке в одном из полуразрушенных жилых домов

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Руины театра в Мариуполе, на здание которого российская авиация сбросила бомбу.

Здесь укрывались около 1,3 тыс. человек, погибли не менее 300, точно число жертв неизвестно. До сих пор хорошо видна надпись «ДЕТИ» возле театра — но даже она не помешала оккупантам нанести авиаудар.

29 марта / Фото: Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Могилы жителей Мариуполя, погибших от российских ракет, бомб и обстрелов

В городе, где не работают коммунальные и похоронные службы, нет больниц и транспорта, людей стали хоронить прямо во дворах.

20 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

18 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

23 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

23 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

23 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

23 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Город-призрак. Еще месяц назад в Мариуполе жили более 400 тыс. человек, однако российская армия разрушила их жизни. По оценкам мэрии, в убежищах и подвалах все еще укрываются до 170 тыс. жителей

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

27 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

27 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

27 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

27 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

27 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Уцелевшие вопреки: выжившие жители Мариуполя на улицах своего разрушенного города

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

28 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Разрушенный Мариуполь с воздуха: снимки, сделанные украинскими защитниками города

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

28 марта / Фото: Антон Геращенко via Telegram

28 марта / Фото: Антон Геращенко via Telegram

28 марта / Фото: Антон Геращенко via Telegram

28 марта / Фото: Антон Геращенко via Telegram

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