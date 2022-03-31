Красный Крест готовит безопасный коридор для эвакуации населения из Мариуполя на 1 апреля

31 марта, 13:19
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В Мариуполе остаются около 170 тысяч мирных жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе остаются около 170 тысяч мирных жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В пятницу, 1 апреля, Международный комитет Красного Креста готовится организовать гуманитарный коридор для эвакуации населения из Мариуполя в Запорожье.

«По соображениям логистики и безопасности, мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность», — отметили в пресс-службе, пишет Интерфакс-Украина.

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Там добавили, что команды МККК едут прямо сейчас с подготовленными предметами помощи и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.

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«Очень важно, чтобы эта операция состоялась. От этого зависит жизнь десятков тысяч человек в Мариуполе», — резюмировали в организации.

Утром 30 марта вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Россия подтвердила готовность открыть доступ для въезда гуманитарной колонны в Мариуполь для эвакуации мирного населения. По маршруту в Мариуполь отправляют 45 автобусов.

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Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком. На данный момент там остаются около 170 тысяч жителей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Эвакуация МККК Война России против Украины

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