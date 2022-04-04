Членство в ЕС: Еврокомиссия сделает еще один шаг для получения Украиной статуса кандидата — Стефанишина 4 апреля, 15:41 Цей матеріал також доступний українською В Европарламенте заверили, что Украину быстро признают кандидатом на членство в ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На текущей неделе Еврокомиссия предоставит Украине опросник касательно соответствия страны Копенгагенским критериям, что является необходимым этапом для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на брифинге.

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«Мы ждем, что уже на этой неделе будут позитивные новости относительно следующих шагов, которые Европейская комиссия будет предпринимать касательно продвижения Украины к получению статуса кандидата. Мы на постоянной связи», — сказал она.

Стефанишина пояснила, что речь идет об опроснике, и Украина две недели назад уже начала подготовку над ответом.

«Это будет нестандартный документ, как мы его привыкли видеть для других стран, которые получали этот статус или присоединялись к Европейскому союзу. В предыдущие четыре годы мы провели совместную работу по оценке наших рынков. Мы ждем документ официально на этой неделе», — сказала она.

Стефанишина добавила, что внутренняя работа Киева для того, чтобы передать позицию Украины в ЕС, займет очень мало времени.

«До конца апреля мы ожидаем, что Еврокомиссия предоставит лидерам ЕС позицию о том, что Украина отвечает Копенгагенским критериям членства», — добавила Стефанишина.

Копенгагенские критерии вступления в ЕС предполагают, что в государстве, которое претендует на членство в ЕС, должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства Кроме того, в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика и общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

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