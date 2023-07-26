Глава НАПК сообщил, кто из топ-чиновников подал меньше всего деклараций 26 июля, 19:09 Только трое заместителей руководителя Офиса президента подали электронные декларации за 2021 год (Фото:facebook.com/victoria.strakhova)

Глава НАПК Александр Новиков в интервью Radio NV рассказал, кто из украинских топ-чиновников подал меньше всего деклараций.

В эфире Radio NV Новиков напомнил, что прездент Владимир Зеленский поставил цель начать в этом году переговоры о вступлении Украины в ЕС, но эти переговоры не состоятся без восстановления обязанности подачи чиновниками деклараций.

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«Мы считаем, что в том, чтобы декларирование не было восстановлено, заинтересованы только две категории лиц. Первые — это коррупционеры. И, во-вторых, это Россия, наши враги. Мы уверены, что убедим народных депутатов в том, что декларирование необходимо восстановить», — подчеркнул он.

В то же время глава НАПК напомнил, что система подачи деклараций продолжает работать и ежедневно более тысячи человек подают декларации.

«Например, по состоянию на сегодня, за 2021 год подано 391 тысяча деклараций. Это более половины. Среди них — 44 народных депутата (один добавился за неделю), четыре министра, три заместителя руководителя Офиса президента, 36 610 должностных лиц категории А и Б, то есть руководители, 2441 судей (плюс 27 за неделю), 9738 прокуроров, следователей, дознавателей (плюс 33 за неделю) и семь глав областных военных государственных администраций (без изменений, никто не добавился за неделю)», — сообщил Новиков.

Он также подтвердил, что народные депутаты и работники Офиса президента — «это категории лиц, которые подали меньше всего деклараций».

«Первое — у них много работы. Во-вторых, мы надеемся, что они работают как раз над тем, чтобы восстановить декларирование, и это занимает у них определенное время», — ответил глава НАПК на вопрос, почему меньше всего деклараций подали именно эти категории чиновников.

22 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть электронное декларирование для чиновников и депутатов.

В ответе Зеленский напомнил, что сейчас госслужащие и чиновники должны подать декларацию в течение трех месяцев после отмены военного положения. В конце сентября 2022 года глава фракции Слуга народа Давид Арахамия внес в Раду законопроект № 8071, предлагающий вернуть обязательную подачу деклараций. Президент сообщил, что законопроект внесли в повестку дня девятой сессии Рады.

Перед этим народный депутат от Слуги народа и председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина говорила NV, что в парламенте продолжаются «не очень простые дискуссии о том, как возвращать декларирование». По ее словам, пока Рада не имеет необходимых 226 голосов для принятия законопроекта о возобновлении декларирования.

В начале марта 2022-го парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК.