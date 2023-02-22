Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть обязательное декларирование 22 февраля, 17:19 Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 февраля, ответил на петицию с призывом восстановить электронное декларирование для чиновников и депутатов.

Как сообщается на сайте главы государства, по состоянию на 22 февраля петиция набрала более 27 900 подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.



В ответе Зеленский напомнил, что сейчас госслужащие и чиновники должны подать декларацию в течение трех месяцев после отмены военного положения. В конце сентября 2022 года глава фракции Слуга народа Давид Арахамия внес в Раду законопроект № 8071, которым предлагается вернуть обязательную подачу деклараций. Президент сообщил, что законопроект внесли в повестку дня девятой сессии Рады.

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Ранее нардеп от Слуги народа и глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина говорила NV, что в парламенте идут «не очень простые дискуссии о том, как возвращать декларирование». По ее словам, пока у Рады нет необходимых 226 голосов для одобрения законопроекта о возвращении декларирования.



В начале марта 2022-го парламент сделал необязательным для чиновников подачу имущественных деклараций и их проверку НАПК.

По словам замглавы НАПК Артема Сытника, из почти 750 тыс. декларантов добровольно отчитались за 2021 год 474 тыс. человек — около 60%. Добровольно подал декларацию только один из 22 представителей Кабмина — министр образования Сергей Шкарлет. В Верховной Раде добровольно подали декларации 28 нардепов из 410.