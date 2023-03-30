ВАКС признал виновной нардепа Констанкевич. Она не задекларировала съемную квартиру 30 марта, 16:30 Ирина Констанкевич (Фото:Ірина Констанкевич / Facebook)

Высший антикоррупционный суд признал виновной нардепа от группы За будущее Ирину Констанкевич по делу о недостоверном декларировании.

Судья Ольга Саландяк назначила депутату штраф в размере 44 200 грн и лишила ее права на год занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления. Приговор можно оспорить в течение 30 дней.

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В декларацию за 2020 год Констанкевич не внесла сведения об аренде квартиры в центре Киева стоимостью около 2,5 млн. гривен.

Нардеп заявила, что квартирой она пользовалась менее 183 дней в году, и не пользовалась вообще по состоянию на 31 декабря 2020 года. Следовательно, она решила не декларировать ее.

Перед выходом коллегии судей в совещательную комнату Констанкевич выступила с последним словом и попросила ее оправдать и пообещала декларировать все «чтобы ни одно подозрение не упало на институт депутата».